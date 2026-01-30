Ecuador se posiciona para desplazar a Ghana como el segundo productor mundial de cacao gracias a proyecciones de volumen ambiciosas. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Ecuador proyecta un papel protagonista en el mercado global del cacao tras el reciente análisis de Bloomberg y Wall Street Week. Bajo estas estimaciones, el país andino alcanzará el puesto de segundo productor mundial para el año 2030, una posición solo superada por Costa de Marfil. Este ascenso responde a un plan de crecimiento productivo estratégico que busca capitalizar la reconfiguración del comercio internacional.

La crisis de oferta en los países africanos y los efectos negativos del cambio climático favorecen la competitividad del cacao ecuatoriano. La nación consolida su reputación gracias a la alta calidad de su grano y un ritmo de expansión acelerado frente a la escasez global. Esta dinámica posiciona a Ecuador como un pilar fundamental en la industria del chocolate y atrae el interés constante de los mercados internacionales.

¿Por qué Ecuador superaría a Ghana y sería el segundo mayor productor de cacao?

Los líderes de exportadores ecuatorianos estiman una cosecha superior a las 650.000 toneladas métricas para la temporada 2026/27. Si el ritmo de expansión actual persiste, la cifra podría escalar hasta las 800.000 toneladas hacia el año 2030.

En contraste, Ghana enfrenta graves dificultades productivas que limitan su competitividad en el mercado global. La producción ghanesa sufre una variabilidad constante y caídas en los ciclos recientes debido a enfermedades de la planta y factores económicos internos. Estas crisis impiden que el país africano recupere sus niveles históricos, lo cual facilita el ascenso del país sudamericano en el ranking internacional.

La eficiencia agrícola constituye el pilar fundamental de esta ventaja competitiva. Ecuador registra rendimientos que superan los 800 kg por hectárea, una cifra muy superior a los menos de 500 kg por hectárea de África Occidental. Este éxito responde al uso de técnicas agrícolas avanzadas y a la implementación de variedades de alta productividad como el cacao CCN‑51.

Fortalezas y desafíos del cacao ecuatoriano

El cacao ecuatoriano destaca a nivel global por su excepcional calidad, particularmente en las variedades de cacao fino y de aroma. Esta ventaja competitiva asegura una sólida posición en mercados estratégicos de Europa, Estados Unidos y Asia, donde la industria chocolatera de alto valor prefiere a Ecuador como su proveedor principal.

A pesar de este éxito, el cambio climático y la variabilidad de las lluvias imponen la necesidad de mayores inversiones en investigación agrícola e innovación. La sostenibilidad y la resiliencia ambiental son pilares fundamentales para mantener el crecimiento productivo sin comprometer la estabilidad de los ecosistemas locales a largo plazo.

Los 10 países que más producen cacao en el mundo en 2026

Según estimaciones recientes basadas en datos de producción agrícola global y clasificaciones de mercado, la producción mundial de cacao continúa dominada por países africanos, con Ecuador en el tercer lugar.