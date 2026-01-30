HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

¿Por qué Ecuador podría ser el mayor productor de cacao en el mundo en 2030, después de Costa de Marfil?

El país ecuatoriano prevé una cosecha de 650.000 toneladas métricas en 2026/27, impulsada por técnicas agrícolas avanzadas y alta productividad como el cacao CCN-51.

Ecuador se posiciona para desplazar a Ghana como el segundo productor mundial de cacao gracias a proyecciones de volumen ambiciosas.
Ecuador se posiciona para desplazar a Ghana como el segundo productor mundial de cacao gracias a proyecciones de volumen ambiciosas. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Ecuador proyecta un papel protagonista en el mercado global del cacao tras el reciente análisis de Bloomberg y Wall Street Week. Bajo estas estimaciones, el país andino alcanzará el puesto de segundo productor mundial para el año 2030, una posición solo superada por Costa de Marfil. Este ascenso responde a un plan de crecimiento productivo estratégico que busca capitalizar la reconfiguración del comercio internacional.

La crisis de oferta en los países africanos y los efectos negativos del cambio climático favorecen la competitividad del cacao ecuatoriano. La nación consolida su reputación gracias a la alta calidad de su grano y un ritmo de expansión acelerado frente a la escasez global. Esta dinámica posiciona a Ecuador como un pilar fundamental en la industria del chocolate y atrae el interés constante de los mercados internacionales.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

lr.pe

¿Por qué Ecuador superaría a Ghana y sería el segundo mayor productor de cacao?

Ecuador se posiciona para desplazar a Ghana como el segundo productor mundial de cacao gracias a proyecciones de volumen ambiciosas. Los líderes de exportadores ecuatorianos estiman una cosecha superior a las 650.000 toneladas métricas para la temporada 2026/27. Si el ritmo de expansión actual persiste, la cifra podría escalar hasta las 800.000 toneladas hacia el año 2030.

En contraste, Ghana enfrenta graves dificultades productivas que limitan su competitividad en el mercado global. La producción ghanesa sufre una variabilidad constante y caídas en los ciclos recientes debido a enfermedades de la planta y factores económicos internos. Estas crisis impiden que el país africano recupere sus niveles históricos, lo cual facilita el ascenso del país sudamericano en el ranking internacional.

La eficiencia agrícola constituye el pilar fundamental de esta ventaja competitiva. Ecuador registra rendimientos que superan los 800 kg por hectárea, una cifra muy superior a los menos de 500 kg por hectárea de África Occidental. Este éxito responde al uso de técnicas agrícolas avanzadas y a la implementación de variedades de alta productividad como el cacao CCN‑51.

PUEDES VER: La moneda de América Latina que termina enero de 2026 como la más fuerte ante la debilidad mundial del dólar de EE.UU.

lr.pe

Fortalezas y desafíos del cacao ecuatoriano

El cacao ecuatoriano destaca a nivel global por su excepcional calidad, particularmente en las variedades de cacao fino y de aroma. Esta ventaja competitiva asegura una sólida posición en mercados estratégicos de Europa, Estados Unidos y Asia, donde la industria chocolatera de alto valor prefiere a Ecuador como su proveedor principal.

A pesar de este éxito, el cambio climático y la variabilidad de las lluvias imponen la necesidad de mayores inversiones en investigación agrícola e innovación. La sostenibilidad y la resiliencia ambiental son pilares fundamentales para mantener el crecimiento productivo sin comprometer la estabilidad de los ecosistemas locales a largo plazo.

PUEDES VER: El proyecto de cable submarino que uniría a 2 países de América Latina para vender electricidad y es avalado por EE.UU.: obras inician en 2027

lr.pe

Los 10 países que más producen cacao en el mundo en 2026

Según estimaciones recientes basadas en datos de producción agrícola global y clasificaciones de mercado, la producción mundial de cacao continúa dominada por países africanos, con Ecuador en el tercer lugar.

  • Costa de Marfil
  • Ghana
  • Ecuador
  • Nigeria
  • Camerún
  • Brasil
  • Indonesia
  • Perú
  • Colombia
  • República Dominicana
Notas relacionadas
Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

Científicos surcoreanos crean una innovadora sustancia en polvo para detener hemorragias graves solo en segundos

LEER MÁS
El proyecto de cable submarino que uniría a 2 países de América Latina para vender electricidad y es avalado por EE.UU.: obras inician en 2027

El proyecto de cable submarino que uniría a 2 países de América Latina para vender electricidad y es avalado por EE.UU.: obras inician en 2027

LEER MÁS
La moneda de América Latina que termina enero de 2026 como la más fuerte ante la debilidad mundial del dólar de EE.UU.

La moneda de América Latina que termina enero de 2026 como la más fuerte ante la debilidad mundial del dólar de EE.UU.

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Juez limita operativos de Trump para arrestar inmigrantes en Minnesota tras la muerte de 2 ciudadanos en protestas contra ICE

Juez limita operativos de Trump para arrestar inmigrantes en Minnesota tras la muerte de 2 ciudadanos en protestas contra ICE

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Mundo

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025