No es Machu Picchu: ¿cuál es el destino turístico más visitado de Latinoamérica, según ChatGPT?

América Latina posee diversos lugares turísticos, que destacan por lo increíble de su naturaleza. Solo en Perú tenemos a Machu Picchu, las líneas de Nazca, las playas de Máncora, entre otros. Es por eso que a los extranjeros de otros continentes les resulta complicado saber cuál es la maravilla del mundo preferida para pasar unas vacaciones.

Gracias a ChatGPT, ya se tiene una respuesta. La inteligencia artificial ha logrado recolectar todos los datos estadísticos, obtenidos hasta 2021, y descubrió cuál es el lugar turístico más visitado. Te sorprenderá saber que no es Machu Picchu de Cusco.

¿Cuál es el lugar turístico de Latinoamérica más visitado, según ChatGPT?

Le consultamos a la inteligencia artificial por el destino turístico más visitado de Latinoamérica y su respuesta fue contundente: Cancún, México.

"Hasta mi última actualización en septiembre de 2021, uno de los destinos turísticos más visitados en Latinoamérica era Cancún, México. Cancún es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas, resorts de lujo y una amplia variedad de actividades turísticas", se puede leer. A diferencia de otras respuestas que brinda ChatGPT, en esta oportunidad no puso una segunda opción y solo mencionó al atractivo turístico mexicano.

ChatGPT revela cuál es el lugar turístico más visitado de Latinoamérica. Foto: captura de pantalla

Cabe resaltar que recomendó verificar fuentes de información actualizadas para obtener una respuesta reciente, ya que como señala, su data solo alcanza hasta 2021.

Lo sorprendente de la respuesta es que no menciona a Machu Picchu, la cual es considerada desde hace años como una de las 7 maravillas del mundo.