La operación se concretó un mes después de que el Gobierno argentino devolviera a Estados Unidos los 20.000 millones de dólares. Foto: AFP.

Argentina afronta un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de 800 millones de dólares (674 millones de euros), tras concretar una operación financiera con el Tesoro de Estados Unidos que le permitió acceder a Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el mismo monto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la transacción en una entrevista con Radio Mitre y precisó que el pago se realizará utilizando la propia moneda del FMI. “No es ningún préstamo, es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de Estados Unidos le compramos los DEGs y con ellos le pagamos al FMI con su propia moneda”, explicó.

La operación se concretó un mes después de que el Gobierno argentino devolviera a Estados Unidos los 20.000 millones de dólares (17.183 millones de euros) recibidos en 2025 a través de una línea ‘swap’, diseñada para aliviar la presión financiera del país.

Un nuevo mecanismo en Argentina

Según informó Europa Press, el mecanismo permite a la administración argentina cumplir con sus compromisos ante el FMI sin recurrir a nuevas emisiones de deuda ni a financiamiento externo adicional, apoyándose en una compraventa de DEGs facilitada por Estados Unidos.

Caputo descartó que Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales y aseguró que el Gobierno no tiene intención de salir a buscar financiamiento externo. “Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es lo contrario a lo que se dice. No tenemos una intención de salir al mercado internacional”, afirmó.

Explicó que esta decisión responde a un cambio en la dinámica financiera del país. Señaló que históricamente Argentina mantuvo déficit fiscal, lo que provocaba que el Estado absorbiera la mayor parte del crédito disponible y dejara “prácticamente nada” a las empresas para financiar proyectos productivos.

Efecto 'crowding in'

Según detalló, el escenario actual es distinto y se manifiesta a través de un efecto de ‘crowding in’, mediante el cual la cancelación de deuda pública libera recursos en dólares. Estos fondos, indicó, “buscan reinvertirlos en riesgo argentino”, lo que podría favorecer la inversión privada y el financiamiento de actividades productivas.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el ministro describió este fenómeno como el reverso del ‘crowding out’ característico de períodos de alto déficit. En este contexto, los capitales que antes se destinaban a cubrir necesidades del Estado tenderían ahora a reorientarse hacia activos vinculados a la economía argentina.