En un mensaje directo y dirigido a Hillary Clinton, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió en defensa del Cecot, la megacarcel que se ha vuelto en una pieza clave en las deportaciones realizadas desde Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump. Su reacción se produjo luego de que el centro penitenciario fuera cuestionado por Clinton por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

El mandatario planteó a la exfuncionaria estadounidense la posibilidad de liberar "a toda su población carcelaria", incluyendo "todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como 'presos políticos' a cualquier país dispuesto a recibirlos" y a condición de que "deben ser todos".

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A través de su cuenta en la red social X, Bukele también afirmó que, si Clinton está convencida de que en el Cecot se realizan torturas, "El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente". El mensaje respondió a una publicación previa de la exsecretaria de Estado, en la que cuestionó la deportación de personas señaladas como pandilleras sin pruebas suficientes por parte de la Casa Blanca.

"Serían de gran ayuda para los periodistas y ONGs"

De forma sarcástica. Bukele sostuvo que una eventual liberación de pandilleros podría resultar “muy útil” para periodistas y para las ONG que suelen cuestionar a su Gobierno. Según señaló, esa situación les permitiría contar con miles de exreclusos dispuestos a conceder entrevistas, "lo que haría mucho más fácil encontrar voces adicionales críticas del gobierno salvadoreño (o dispuestas a confirmar las conclusiones que ya se esperan)".

En la misma línea, afirmó que, si esos relatos realmente describen un problema estructural, la existencia de un número mucho mayor de fuentes no haría, sino fortalecer esa acusación. Incluso, añadió que en ese escenario varios gobiernos deberían mostrarse dispuestos a brindar protección a dichas personas. Sin embargo, mientras ello no ocurra, El Salvador continuará "priorizando los derechos humanos de los millones de salvadoreños que hoy viven libres del dominio de las pandillas", concluyó.

Una investigación que nunca salió al aire

La cadena estadounidense CBS News tenía programado emitir este domingo un reportaje de investigación sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el Cecot, dentro del programa, '60 Minutes'. Sin embargo, esta fue retirada a último momento, una decisión que desató señalamientos de censura y cuestionamientos por una posible interferencia política.

"¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña", había escrito, por su parte, Clinton en la publicación, en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline llamado "Sobreviviendo al Cecot".

El Cecot en el centro de la polémica

El Cecot también estuvo envuelta en una controversia judicial en Estados Unidos a partir de marzo, cuando el Gobierno de Donald Trump trasladó a ese penal a cientos de ciudadanos venezolanos y a otros migrantes, a pesar de que una orden judicial disponía su retorno al territorio estadounidense.

Varios de los deportados, que luego recuperaron su libertad, denunciaron haber sufrido abusos de manera reiterada dentro del recinto. Estas acusaciones cuentan con el respaldo de organizaciones defensoras de los derechos humanos. De acuerdo con el colectivo Socorro Jurídico Humanitario, al menos 454 salvadoreños murieron bajo custodia penitenciaria desde el inicio de la ofensiva impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas.