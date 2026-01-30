Las autoridades sanitarias de Chile activaron un protocolo inmediato de inspección de áreas cercanas y la eliminación de criaderos. | Composición LR

El jueves 29 de enero de 2026, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile confirmó el hallazgo de un mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago. Tras ello, las autoridades reforzaron la alerta sanitaria, vigente desde 2023, en el país.

Asimismo, el Ministerio de Salud chileno, el 30 de enero, en el marco de la Campaña de Verano 2026, alertó a los ciudadanos a estar pendientes de los síntomas que causan las enfermedades transmitidas por el mosquito, debido a la exposición.

Encuentran mosquito del dengue en Chile

El ISP confirmó que el mosquito se encontró en las bodegas del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital chilena. "Encontrar un espécimen de hasta 3 milímetros en un recinto de más de 1.000 hectáreas demuestra la alta sensibilidad de nuestro sistema de vigilancia y refuerza nuestra convicción de que el trabajo permanente en terreno es vital para mantener nuestras fronteras sanitarias", afirmó Roberto Acosta, seremi subrogante de la Región Metropolitana.

Tras el hallazgo, se reforzó la alerta sanitaria entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos. A pesar de que la doctora Esther Aylwin afirmara que "la presencia del mosquito no asegura la presencia de la enfermedad", se activaron los protocolos necesarios debido al riesgo por la presencia del vector, los cuales consisten en:

Llevar a cabo una inspección de inmuebles en un radio de 100 a 500 metros del aeropuerto.

Buscar y eliminar criaderos reales y potenciales.

Aplicar el control químico en zonas abiertas y cerradas.

Realizar un seguimiento de sintomatología al personal expuesto.

Identificar casos compatibles con los síntomas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Chile (Minsal), el mosquito tiene presencia en las regiones de "Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, desde hoy, en la Región Metropolitana".

¿Qué síntomas se presentan tras contraer el dengue?

Minsal advierte a los ciudadanos a estar alerta a los siguientes síntomas, propicios tras la picadura del mosquito: "fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general". En el caso específico del dengue, se agregan signos de alerta como "dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas".

De ser el caso, la recomendación que brindan las autoridades es ir a un centro médico lo antes posible. Mientras que, como medida preventiva de contagio, el Ministerio insta a la población a "controlar el zancudo que transmite la enfermedad". Para ello, se deberá "eliminar aguas detenidas que puedan transformarse en criaderos, vaciar recipientes con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos), mantener tapados los depósitos de agua, eliminar objetos en desuso que acumulen agua (neumáticos) y revisar canaletas y rejillas".

¿Cómo identificar a un mosquito 'Aedes aegypti'?

Otra de las consideraciones clave que deben tener en cuenta los residentes es saber cómo identificar al vector del dengue. Si te encuentras con un mosquito y sospechas que es el 'Aedes aegypti', deberás poner atención a estos detalles físicos:

El mosquito mide menos de 1 centímetro.

Es de color oscuro y tiene marcas blancas tanto en su cuerpo como en sus patas.

"No mantengas agua estancada en tu hogar y si ves este zancudo, informa a la Seremi de Salud de tu región", advierte Minsal, agregando que otra opción es llamar a Salud Responde al 600-360-7777.