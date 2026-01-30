HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El Perú en camino hacia un régimen totalitario | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Chile refuerza alerta sanitaria tras confirmarse presencia de mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, en aeropuerto de Santiago

El Ministerio de Salud de Chile activó un programa de respuesta inmediata para ubicar criaderos de zancudos y posibles infectados de arbovirosis.

Las autoridades sanitarias de Chile activaron un protocolo inmediato de inspección de áreas cercanas y la eliminación de criaderos.
Las autoridades sanitarias de Chile activaron un protocolo inmediato de inspección de áreas cercanas y la eliminación de criaderos. | Composición LR

El jueves 29 de enero de 2026, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile confirmó el hallazgo de un mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago. Tras ello, las autoridades reforzaron la alerta sanitaria, vigente desde 2023, en el país.

Asimismo, el Ministerio de Salud chileno, el 30 de enero, en el marco de la Campaña de Verano 2026, alertó a los ciudadanos a estar pendientes de los síntomas que causan las enfermedades transmitidas por el mosquito, debido a la exposición.

TE RECOMENDAMOS

EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

lr.pe

Encuentran mosquito del dengue en Chile

El ISP confirmó que el mosquito se encontró en las bodegas del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital chilena. "Encontrar un espécimen de hasta 3 milímetros en un recinto de más de 1.000 hectáreas demuestra la alta sensibilidad de nuestro sistema de vigilancia y refuerza nuestra convicción de que el trabajo permanente en terreno es vital para mantener nuestras fronteras sanitarias", afirmó Roberto Acosta, seremi subrogante de la Región Metropolitana.

Tras el hallazgo, se reforzó la alerta sanitaria entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos. A pesar de que la doctora Esther Aylwin afirmara que "la presencia del mosquito no asegura la presencia de la enfermedad", se activaron los protocolos necesarios debido al riesgo por la presencia del vector, los cuales consisten en:

  • Llevar a cabo una inspección de inmuebles en un radio de 100 a 500 metros del aeropuerto.
  • Buscar y eliminar criaderos reales y potenciales.
  • Aplicar el control químico en zonas abiertas y cerradas.
  • Realizar un seguimiento de sintomatología al personal expuesto.
  • Identificar casos compatibles con los síntomas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Chile (Minsal), el mosquito tiene presencia en las regiones de "Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, desde hoy, en la Región Metropolitana".

¿Qué síntomas se presentan tras contraer el dengue?

Minsal advierte a los ciudadanos a estar alerta a los siguientes síntomas, propicios tras la picadura del mosquito: "fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general". En el caso específico del dengue, se agregan signos de alerta como "dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas".

De ser el caso, la recomendación que brindan las autoridades es ir a un centro médico lo antes posible. Mientras que, como medida preventiva de contagio, el Ministerio insta a la población a "controlar el zancudo que transmite la enfermedad". Para ello, se deberá "eliminar aguas detenidas que puedan transformarse en criaderos, vaciar recipientes con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos), mantener tapados los depósitos de agua, eliminar objetos en desuso que acumulen agua (neumáticos) y revisar canaletas y rejillas".

PUEDES VER: Gabinete de Kast contiene dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y un récord de ministros independientes

lr.pe

¿Cómo identificar a un mosquito 'Aedes aegypti'?

Otra de las consideraciones clave que deben tener en cuenta los residentes es saber cómo identificar al vector del dengue. Si te encuentras con un mosquito y sospechas que es el 'Aedes aegypti', deberás poner atención a estos detalles físicos:

  • El mosquito mide menos de 1 centímetro.
  • Es de color oscuro y tiene marcas blancas tanto en su cuerpo como en sus patas.

"No mantengas agua estancada en tu hogar y si ves este zancudo, informa a la Seremi de Salud de tu región", advierte Minsal, agregando que otra opción es llamar a Salud Responde al 600-360-7777.

Mosquito 'Aedes aegypti', vector de enfermedades como el dengue o zika.

Mosquito 'Aedes aegypti', vector de enfermedades como el dengue o zika. Foto: AFP

Notas relacionadas
Incendios forestales en Chile dejan 21 personas muertas, 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas

Incendios forestales en Chile dejan 21 personas muertas, 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas

LEER MÁS
José Antonio Kast perfila su gabinete ministerial a menos de dos meses de asumir la Presidencia de Chile

José Antonio Kast perfila su gabinete ministerial a menos de dos meses de asumir la Presidencia de Chile

LEER MÁS
En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

LEER MÁS
La OMS enfrenta su mayor fragilidad ecónomica tras la salida de EE. UU.

La OMS enfrenta su mayor fragilidad ecónomica tras la salida de EE. UU.

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Mundo

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025