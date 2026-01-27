HOYSuscripcion LR Focus

En Chile, los usuarios podrán pagar su pasaje de Metro y Tren Nos con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026

De acuerdo con las autoridades involucradas, afirman que esta medida, en Chile, se dará de forma progresiva y gradual, a través de pruebas piloto, capacitaciones y "activando un plan comunicacional que permita a los usuarios conocer cómo funciona el sistema".

Las tarjetas Visa y Mastercard, tanto físicas como digitales, se aceptarán como método de pago en el Metro de Santiago y Tren Nos.
Las tarjetas Visa y Mastercard, tanto físicas como digitales, se aceptarán como método de pago en el Metro de Santiago y Tren Nos. | MTT de Chile

El martes 27 de enero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Chile dio una buena noticia a miles de ciudadanos que, en busca de modernizar el sistema de pago en dos de los servicios más importantes de trenes en el país, consiste en incluir un nuevo método de abono para ingresar a las estaciones antes de la quincena del próximo mes: a través de las tarjetas bancarias.

Desde el 13 de febrero de 2026, tal como mencionó la cartera correspondiente, "podrás pagar tu pasaje en el Metro de Santiago y Tren Nos con tu tarjeta bancaria, ya sea física o digital, pero siempre utilizando el mismo método".

lr.pe

Nuevo método de pago en el Metro y Tren Nos de Chile

El Metro de Santiago y el Tren Nos–Estación Central de EFE comenzarán a aceptar tarjetas bancarias Visa y Mastercard como parte del nuevo programa de Pago Ágil, el cual entrará en vigor en febrero de 2026. Sin embargo, desde una publicación en X (antes Twitter), el MTT compartió algunas restricciones a tener en cuenta:

  • No está disponible en buses Red desde la fecha indicada, pero lo estará "a fines de 2026", según EFE Trenes de Chile.
  • No aplica en tarifas reducidas.
  • No permitirá validar su pasaje directamente con las tarjetas bancarias.

Este nuevo método de pago, disponible para tarjetas de débito, crédito y prepagos, aplicará formatos físicos y digitales, aquellos incorporados en billeteras digitales, tanto en celulares como en smartwatches (relojes inteligentes).

Un paso a la modernidad

Con este avance, Santiago de Chile da un paso hacia la modernidad y se posiciona entre ciudades importantes, como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México, Río de Janeiro, entre otras, que ya cuentan con este formato.

"Como en muchas partes del mundo, esta tecnología se incorpora haciendo una habilitación escalonada; es decir, de forma progresiva y controlada. En esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado en los buses”, afirmó el ministro Juan Carlos Muñoz.

María Constanza Villalobos, Gerenta General EFE Central, a través de un comunicado compartido en la página de la institución, afirma que este "es un paso decisivo y tremendamente importante para los más de 79 mil pasajeros que transportamos al día", indicando que la medida mejorará "la calidad del viaje para todas y todos" y les permitirá "una experiencia de viaje más rápida, moderna y conectada con el resto del sistema de transporte público".

