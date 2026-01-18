El gobierno de Chile declaró estado de catástrofe este sábado en las regiones del Biobío y Ñuble debido a los incendios forestales que han obligado a evacuar a 20.000 personas. El fuego ha destruido viviendas e infraestructura, acercándose a zonas urbanas como Penco. Las autoridades han movilizado a brigadas de bomberos y equipos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para controlar los incendios.

El incendio comenzó a principios de enero y se desató en varias comunas rurales, incluyendo Quillón, Ránquil, Pinto y Coihueco en Ñuble, y Penco, Tomé y Concepción en Biobío. El presidente Gabriel Boric convocó una sesión de emergencia para coordinar la respuesta. Los incendios han sido alimentados por sequía, altas temperaturas y vientos fuertes, que han favorecido la propagación rápida del fuego. El gobierno ha solicitado la cooperación de brigadas de CONAF, bomberos voluntarios de diversas compañías, y el ejército chileno en las labores de contención.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones

Al menos 253 viviendas destruidas

Los incendios forestales han dejado al menos 253 viviendas destruidas hasta las 06:00 horas del domingo, especialmente en la provincia de Concepción, en las comunas de Penco y Lirquén. Las autoridades informaron que, a pesar de los esfuerzos por controlar el siniestro, las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos permitieron que las llamas se expandieran rápidamente, afectando áreas pobladas como el sector El Pino.

El alcalde Héctor Muñoz mencionó que el número de viviendas destruidas podría aumentar conforme se logre acceder a las zonas aún inaccesibles debido a la intensidad del fuego. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales, pero cinco personas con quemaduras fueron evacuadas al Hospital Penco-Lirquén y luego al Hospital Regional de Concepción. Mientras tanto, el municipio ha habilitado dos albergues de emergencia para las familias desplazadas, y las brigadas siguen trabajando para controlar el avance del fuego, que continúa siendo alimentado por las malas condiciones meteorológicas.

Incendios son causados por negligencia

La mayoría de los incendios forestales en Chile son causados por negligencia humana, según indicó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca. Explicó que los incendios son comúnmente provocados por el uso de herramientas que generan chispas o la quema de basura al aire libre, actividades que, con una simple chispa, pueden desencadenar un desastre con consecuencias devastadoras para vidas, infraestructura y el medio ambiente.

Para sensibilizar a la población sobre el impacto de estos actos, CONAF lanzó la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, con el objetivo de recordar que cada incendio es provocado por una persona identificable. La temporada estival representa el periodo más crítico para la propagación de los incendios, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecen la expansión rápida del fuego.