HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Chile declara estado de catástrofe y evacúa a 20.000 personas ante incendios forestales en el sur del país

Los incendios, alimentados por sequía y vientos fuertes, ya han devastado al menos 253 casas en Chile, principalmente en las comunas de Penco y Lirquén.

Chile afronta momentos complicados por los incendios forestales.
Chile afronta momentos complicados por los incendios forestales. | Composición LR

El gobierno de Chile declaró estado de catástrofe este sábado en las regiones del Biobío y Ñuble debido a los incendios forestales que han obligado a evacuar a 20.000 personas. El fuego ha destruido viviendas e infraestructura, acercándose a zonas urbanas como Penco. Las autoridades han movilizado a brigadas de bomberos y equipos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para controlar los incendios.

El incendio comenzó a principios de enero y se desató en varias comunas rurales, incluyendo Quillón, Ránquil, Pinto y Coihueco en Ñuble, y Penco, Tomé y Concepción en Biobío. El presidente Gabriel Boric convocó una sesión de emergencia para coordinar la respuesta. Los incendios han sido alimentados por sequía, altas temperaturas y vientos fuertes, que han favorecido la propagación rápida del fuego. El gobierno ha solicitado la cooperación de brigadas de CONAF, bomberos voluntarios de diversas compañías, y el ejército chileno en las labores de contención.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones

lr.pe

Al menos 253 viviendas destruidas

Los incendios forestales han dejado al menos 253 viviendas destruidas hasta las 06:00 horas del domingo, especialmente en la provincia de Concepción, en las comunas de Penco y Lirquén. Las autoridades informaron que, a pesar de los esfuerzos por controlar el siniestro, las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos permitieron que las llamas se expandieran rápidamente, afectando áreas pobladas como el sector El Pino.

El alcalde Héctor Muñoz mencionó que el número de viviendas destruidas podría aumentar conforme se logre acceder a las zonas aún inaccesibles debido a la intensidad del fuego. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales, pero cinco personas con quemaduras fueron evacuadas al Hospital Penco-Lirquén y luego al Hospital Regional de Concepción. Mientras tanto, el municipio ha habilitado dos albergues de emergencia para las familias desplazadas, y las brigadas siguen trabajando para controlar el avance del fuego, que continúa siendo alimentado por las malas condiciones meteorológicas.

PUEDES VER: Líder supremo de Irán dice que Trump es el “culpable” de las muertes de los manifestantes y señala una “conspiración norteamericana”

lr.pe

Incendios son causados por negligencia

La mayoría de los incendios forestales en Chile son causados por negligencia humana, según indicó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca. Explicó que los incendios son comúnmente provocados por el uso de herramientas que generan chispas o la quema de basura al aire libre, actividades que, con una simple chispa, pueden desencadenar un desastre con consecuencias devastadoras para vidas, infraestructura y el medio ambiente.

Para sensibilizar a la población sobre el impacto de estos actos, CONAF lanzó la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, con el objetivo de recordar que cada incendio es provocado por una persona identificable. La temporada estival representa el periodo más crítico para la propagación de los incendios, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecen la expansión rápida del fuego.

Notas relacionadas
Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

LEER MÁS
China realiza importante inversión en proyecto de litio en un país de América Latina: no es Chile ni Brasil

China realiza importante inversión en proyecto de litio en un país de América Latina: no es Chile ni Brasil

LEER MÁS
Vocera de Kast asegura que rechazo de Jerí al corredor humanitario no desviará su agenda: "No hay ningún fracaso"

Vocera de Kast asegura que rechazo de Jerí al corredor humanitario no desviará su agenda: "No hay ningún fracaso"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025