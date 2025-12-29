HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Senadora electa en Chile advierte que José Antonio Kast enfrentaría un intento de "Golpe de Estado": "Muy probablemente"

Kaiser propuso un Estado de Sitio localizado en La Araucanía para recuperar la autoridad del Estado y combatir la expansión de grupos violentos en la región, garantizando el imperio de la ley.

Vanessa Kaiser advirtió que uno de los principales desafíos en el gobierno Kast será la situación en la macrozona sur de Chile. Foto: AFP.
Vanessa Kaiser, senadora electa por La Araucanía, generó controversia tras sus declaraciones sobre la situación política en Chile, específicamente en relación con el gobierno de José Antonio Kast. En una entrevista con BioBioChile, Kaiser advirtió que, si el presidente electo no actúa con firmeza frente a la violencia, especialmente en la macrozona sur, podría enfrentarse a un "intento de Golpe de Estado".

La senadora electa señaló que, durante el estallido social de 2019, los disturbios como la quema de estaciones de Metro y los intentos de destituir al presidente Sebastián Piñera marcaron un punto de inflexión. A su juicio, esos hechos crearon las "condiciones materiales" necesarias para un quiebre institucional en Chile. En este contexto, Kaiser subrayó la importancia de una respuesta firme.

Mano dura contra la macrozona sur de Chile

Kaiser advirtió que uno de los principales desafíos en el gobierno Kast será la situación en la macrozona sur de Chile, específicamente en La Araucanía. Según la parlamentaria, en esa región existen territorios donde el Estado no ejerce plenamente su autoridad, lo que permite el crecimiento de grupos violentos. En este sentido, Kaiser propuso la implementación de un Estado de Sitio localizado.

La senadora destacó que esta medida permitiría “retomar la presencia estatal” en las zonas más afectadas por hechos de violencia y “devolver el imperio del derecho”. En su opinión, la intervención focalizada sería esencial para frenar la expansión de grupos fuera del marco legal, restaurando el orden sin extender el control a toda la región.

Gobierno de Kast debe actuar de manera "drástica y radical"

En sus declaraciones, Kaiser subrayó que, si el gobierno de Kast no actúa de manera "drástica y radical" desde el inicio de su mandato, enviaría un mensaje de debilidad a sectores que califica como antidemocráticos. Según ella, mantener la situación en La Araucanía sin una intervención firme sería percibido como una muestra de "mano blanda", lo que podría derivar en un intento de golpe de Estado.

La parlamentaria vinculó este riesgo con los sucesos ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando la falta de una respuesta contundente ante las protestas generó condiciones propicias para una crisis política.

Para la senadora, estas son cuestiones esenciales para evitar una mayor desestabilización del país, especialmente en una región tan afectada por la violencia como La Araucanía.

