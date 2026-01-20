HOYSuscripcion LR Focus

Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Gabinete de Kast contiene dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y un récord de ministros independientes     
Gabinete de Kast contiene dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y un récord de ministros independientes

Claudio Alvarado será el ministro del Interior y Francisco Pérez Mackenna, el de Relaciones Exteriores. También se incluyen figuras políticas y sociales, como Mara Sedini y Ximena Rincón.

Este hito supera ampliamente la cantidad de independientes que integraron el primer gobierno de Sebastián Piñera. Foto: AFP.
Este hito supera ampliamente la cantidad de independientes que integraron el primer gobierno de Sebastián Piñera. Foto: AFP.

José Antonio Kast presentó a su equipo ministerial, el cual lo acompañará en su mandato a partir del 11 de marzo. El gabinete del presidente electo de Chile marca un hecho sin precedentes: un récord histórico de independientes. Con 16 ministros sin afiliación política, es decir, dos tercios de su gabinete no militan en ninguna organización política.

Este hito supera ampliamente la cantidad de independientes que integraron el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando fueron designados 9 ministros sin partido. En la misma línea controversial, el presidente electo también nombró a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet para ocupar cargos clave en su futuro gabinete.

Fernando Barros, de 68 años, fue designado como ministro de Defensa, mientras Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos fueron parte del equipo legal que defendió al régimen de Pinochet, responsable de más de 3,000 asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura entre 1973 y 1990.

Nombramientos más que importantes

Entre los nombramientos más relevantes, Claudio Alvarado, militante de la UDI y con amplia trayectoria política, fue designado ministro del Interior. Francisco Pérez Mackenna, un ingeniero y empresario independiente, asumirá el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Por su parte, Fernando Barros, abogado tributarista sin militancia política, ocupará el Ministerio de Defensa.

Este gabinete también contará con Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien fue parte del equipo de defensa de Pinochet en juicios internacionales.

Otros nombres destacados incluyen a José García Ruminot, ministro Secretario General de la Presidencia, y Mara Sedini, actriz y periodista que será la ministra Secretaria General de la Presidencia. Ximena Rincón, exmilitante de la Democracia Cristiana, será ministra de Energía, mientras que Ximena Lincolao, asumirá la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Gabinete Kast: la lista completa

  • Claudio Alvarado, ministro del Interior
  • Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores
  • Trinidad Steinert, ministra de Seguridad
  • Fernando Barros, ministro de Defensa Nacional
  • Jorge Quiroz, ministro de Hacienda
  • José García Ruminot, ministro Secretario General de la Presidencia
  • Mara Sedini, ministra Secretaria General de la Presidencia
  • Daniel Mas, biministro de Economía y Minería
  • María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social
  • María Paz Arzola, ministra de Educación
  • Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos
  • Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social
  • Martín Arrau, ministro de Obras Públicas
  • May Chomali, ministra de Salud
  • Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo
  • Jaime Campos, ministro de Agricultura
  • Louis de Grange, ministro de Transportes
  • Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales
  • Ximena Rincón, ministra de Energía
  • Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente
  • Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género
  • Natalia Duco, ministra del Deporte
  • Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
  • Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
