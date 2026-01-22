Incendios forestales en Chile dejan 21 personas muertas, 20.000 damnificados y unas 800 casas destruidas

Los incendios forestales que afectan el sur de Chile desde el fin de semana han dejado al menos 21 muertos y más de 20,000 damnificados en las regiones de Biobío y Ñuble. En total, unas 800 viviendas han sido destruidas. Las autoridades siguen luchando contra los incendios activos, mientras los bomberos y brigadistas forestales intentan controlar la situación en las localidades más afectadas, como Lirquén y Penco, en la región de Biobío.

El presidente Gabriel Boric ha visitado la zona para coordinar la entrega de ayuda y recursos, y la situación ha motivado la declaración de estado de emergencia en las áreas afectadas. Se están enviando equipos de rescate, maquinaria para limpiar las calles y ayuda humanitaria a los damnificados. A pesar de los esfuerzos, las críticas sobre la lentitud de la respuesta oficial han sido constantes, especialmente entre los sobrevivientes que han comenzado a reconstruir por su cuenta.

Detención de sospechoso por incendio intencional en Chile

En relación a las investigaciones, las autoridades han detenido a un sospechoso de iniciar los incendios de forma intencional. El individuo fue arrestado en la región de Araucanía con un bidón de 5 litros de combustible.

Las autoridades han indicado que también se hallaron envases plásticos con líquidos acelerantes cerca de algunos focos de fuego, lo que sugiere que los incendios podrían haber sido provocados deliberadamente. Esta detención sigue a otros esfuerzos para identificar a los responsables de los incendios, que han devastado grandes áreas del país.

Respuesta oficial ante la emergencia y medidas preventivas

El gobierno chileno ha intensificado los esfuerzos para mitigar los daños y asistir a los afectados. Además de la ayuda inmediata, el presidente electo José Antonio Kast se comprometió a asumir la reconstrucción de las zonas devastadas una vez asuma el cargo en marzo.

Sin embargo, los residentes locales exigen medidas a largo plazo para evitar que los incendios se repitan en el futuro, destacando la necesidad de políticas más estrictas para el manejo de la deforestación y el control del riesgo de incendios forestales.