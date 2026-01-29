Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

El dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde 2022, registrando una pérdida cercana al 2,6% en 2026. | Ilustración La República

El dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde 2022, registrando una pérdida cercana al 2,6% en 2026. | Ilustración La República

El dólar estadounidense registró este jueves una de sus caídas más pronunciadas de los últimos años y alcanzó niveles que no se observaban desde comienzos de 2022, en un contexto marcado por variables monetarias, fiscales y políticas que habrían sido clave en su desempeño frente a las principales divisas, como el euro y el yen japonés.

El retroceso se reflejó en el DXY (índice ICE del dólar estadounidense), referencia para medir la fortaleza de la moneda norteamericana, mientras los mercados ajustaron expectativas sobre la política de tasas de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la trayectoria iniciada tras la aplicación de los aranceles estadounidenses en 2025 y vigentes al día de hoy.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Estados Unidos: ¿qué pasó hoy, 29 de enero, con el dólar?

Este jueves 29 de enero, de acuerdo con el indicador de Bloomberg, la divisa estadounidense cedió un 0,3%. Mientras que ayer, miércoles 28 de enero de 2026, el DXY cayó alrededor de 1,2% y se ubicó en torno a los 95,86 puntos, su nivel más bajo en cuatro años, según datos del mercado correspondientes al cierre. Con este resultado, la moneda acumula una pérdida cercana al 2,6% en lo que va de 2026.

Este desplome se produjo en paralelo con una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro, un factor clave para el mercado cambiario. El bono a dos años se situó cerca del 3,56%, mientras que el de a diez años rondó el 4,22%, de acuerdo con cifras publicadas el 26 del presente mes, lo cual reduce el atractivo del dólar "para los inversores extranjeros", según aseguraron analistas de Morgan Stanley, en 2025.

A este escenario se suma la tendencia descendente que la moneda estadounidense arrastra desde la puesta en vigor de la agenda arancelaria global impulsada por la administración de Donald Trump, en 2025. A partir de ese momento, el índice del dólar cerró el 2025 con una caída cercana al 9%, su peor desempeño anual desde 2017, según registros históricos del DXY.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la caída del dólar estadounidense?

El presidente Donald Trump abordó la caída de la moneda durante declaraciones a la prensa en Iowa el pasado miércoles, donde afirmó que no le preocupa la reciente depreciación y señaló que el dólar debe encontrar su propio nivel de equilibrio en el mercado. También indicó que la cotización puede fluctuar según las condiciones económicas globales.

"Creo que es genial... El dólar está haciendo un gran trabajo", exclamó el líder republicano. Tras esos comentarios, el índice del dólar amplió su retroceso intradía hasta cerca del 1,5%, encaminándose a su peor jornada desde abril, de acuerdo con datos del DXY. El movimiento se produjo en un contexto en el que el mercado ya venía descontando presiones adicionales sobre la divisa.

Analistas citados por NBC News señalaron que las declaraciones reforzaron la percepción de incertidumbre sobre la orientación de la política económica y cambiaria en el corto plazo. Esa lectura se reflejó en una mayor salida de posiciones en dólares y en el fortalecimiento de monedas como el euro y el yen.

¿Cuándo fue la última vez que cayó el dólar?

El dólar había registrado niveles similares a los actuales a comienzos de 2022, en un período marcado por ajustes monetarios globales y alta volatilidad financiera. Posteriormente, la moneda se fortaleció durante el ciclo de subidas de tasas de la Reserva Federal.

En el actual escenario, la tasa de referencia de la Fed se ubica entre 3,50% y 3,75% tras el recorte aplicado en diciembre de 2025. A ello se suma el descenso de los rendimientos del Tesoro, con el bono a dos años en torno al 3,56% y el de diez años cerca del 4,22%, niveles que reducen el atractivo relativo de los activos denominados en dólares.