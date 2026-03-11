La Misión de Observación Electoral de la OEA inició su visita preliminar al Perú en el marco del seguimiento a las próximas elecciones generales del 12 de abril. Entre las actividades que tienen agendadas está la reunión con los jefes de la ONPE, Reniec y JNE.

La comitiva está encabezada por el exsecretario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Víctor Rico Frontaura, y lo acompañan el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich; el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza; y el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez.

Asimismo, la delegación sostendrá encuentros con representantes del Poder Ejecutivo, figuras políticas e instituciones de la sociedad civil, para conocer las distintas perspectivas sobre cómo se viene desarrollando el proceso electoral en curso.

Las primeras reuniones concretadas fueron con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Con el primero se conocieron los preparativos que vienen realizando para las elecciones, como las pruebas de los sistemas de cómputo, y se mostró el modelo de cédula que se utilizará el 12 de abril.

Del mismo modo, con el JNE se le informó sobre las principales acciones que vienen realizando a nivel de la fiscalización en los próximos comicios. Cabe precisar que se trata de la vigesimocuarta Misión de Observación Electoral que la OEA despliega en nuestro país.