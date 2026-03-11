HOYSuscripcion LR Focus

Misión de observación de la OEA inició visita preliminar al Perú para las elecciones generales del 12 de abril

Comitiva está integrada por el exsecretario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Victor Rico Frontaura. Delegación se reunirá con la ONPE, JNE y Reniec.

OEA desplegó su vigesimocuarta Misión de Observación Electoral en nuestro país. Foto: OEA
OEA desplegó su vigesimocuarta Misión de Observación Electoral en nuestro país. Foto: OEA

La Misión de Observación Electoral de la OEA inició su visita preliminar al Perú en el marco del seguimiento a las próximas elecciones generales del 12 de abril. Entre las actividades que tienen agendadas está la reunión con los jefes de la ONPE, Reniec y JNE.

La comitiva está encabezada por el exsecretario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Víctor Rico Frontaura, y lo acompañan el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich; el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza; y el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez.

CAOS EN EL GOBIERNO DE BALCÁZAR Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, la delegación sostendrá encuentros con representantes del Poder Ejecutivo, figuras políticas e instituciones de la sociedad civil, para conocer las distintas perspectivas sobre cómo se viene desarrollando el proceso electoral en curso.

Las primeras reuniones concretadas fueron con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Con el primero se conocieron los preparativos que vienen realizando para las elecciones, como las pruebas de los sistemas de cómputo, y se mostró el modelo de cédula que se utilizará el 12 de abril.

Del mismo modo, con el JNE se le informó sobre las principales acciones que vienen realizando a nivel de la fiscalización en los próximos comicios. Cabe precisar que se trata de la vigesimocuarta Misión de Observación Electoral que la OEA despliega en nuestro país.

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

