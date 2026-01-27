HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump niega destituir a Kristi Noem como jefa del DHS y calificó la muerte de Alex Pretti como un "incidente desafortunado"

Donald Trump reafirmó su apoyo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes de inmigración en Minneapolis.

Donald Trump asegura que las investigaciones sobre los asesinatos en Minneapolis están en curso.
Donald Trump asegura que las investigaciones sobre los asesinatos en Minneapolis están en curso. | Composición LR | AFP

El presidente Donald Trump fue enfático tras responder a la prensa sobre si destituiría a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, tras el reporte de dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes de inmigración en Minneapolis, Minnesota. "No", exclamó el líder republicano; luego ratificó su apoyo a la funcionaria.

Alex Pretti y Renee Good murieron por el impacto de sendos disparos realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza e ICE, respectivamente, en enero de 2026, ambos casos registrados en la ciudad de Minneapolis. Esto despertó la indignación de los residentes, quienes invadieron las calles en protesta para exigir justicia.

PUEDES VER: Trump blinda al ICE y envía al 'zar de la frontera' a Minnesota tras la muerte de dos protestantes

lr.pe

Trump descarta hacer a un lado a Noem

"Creo que —Kristi Noem— está haciendo un muy buen trabajo", dijo Donald Trump tras ser abordado por la prensa antes de abordar un vuelo a Iowa, donde lo esperaba un evento oficial.

La jefa del DHS está enmarcada en una polémica que no ha encontrado tope tras la muerte de Good y que se intensificó con el asesinato de Pretti, a quien acusó de "terrorismo doméstico". Tras la indiferencia y revictimización del fallecido, los protestantes exigieron su renuncia o remoción del cargo.

Los demócratas, desde la Cámara de Diputados, llevan a cabo una campaña para lograr su destitución, la cual parece que no tendrá éxito debido a la injerencia de los parlamentarios republicanos, a menos que algunos de estos legisladores cambien de parecer y voten en un claro descontento hacia la política migratoria de Trump, como el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, o el congresista Ted Cruz, quienes pidieron una investigación profunda e independiente al respecto.

Hasta la fecha, Trump ha demostrado su total respaldo hacia su círculo de poder más cercano y, al ser Noem parte de este, figura como una pieza enquistada y que difícilmente será removida de la cúpula MAGA.

PUEDES VER: Estados Unidos es demandado por familiares de fallecidos en ataque a supuestas narcolanchas en el Caribe

lr.pe

"Voy a estar supervisándola"

De acuerdo con Trump, las investigaciones correspondientes están en curso y que, por lo pronto, para buscar frenar las tensiones desatadas en la ciudad de Minnesota, envió a su 'zar de la frontera', Tom Homan, para coordinar acciones con el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también para relevar a Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, que fue revocado del cargo tras la muerte de Pretti a mano de sus agentes.

"Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola", explicó el republicano al referirse a Noem y a las acciones que se llevarían a cabo tras los asesinatos.

Alex Pretti, enfermero de 37 años, murió el sábado 24 de enero tras ser abordado por al menos 8 agentes de la Patrulla Fronteriza y recibir más de una decena de disparos, luego de defender a una mujer que era rociada con gas lacrimógeno por estos mismos oficiales. El hecho quedó documentado audiovisualmente, lo cual sirvió de prueba irrefutable a las acusaciones del Gobierno, el cual afirmaba que la víctima habría atacado primero a los policías con un arma.

"No puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado", afirmó Trump al referirse a la muerte de Pretti.

