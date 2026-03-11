HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia acusa al Reino Unido de ser responsable del ataque ucraniano contra una fábrica de microchips que dejó 6 muertos

Tras la ofensiva registrada en Briansk, el gobierno de Vladimir Putin afirmó que "el objetivo de Londres es frustrar el proceso de paz y provocar una escalada con víctimas civiles".

Dmitri Peskov advirtió que la administración de Vladimir Putin tomará nota del posible papel del Reino Unido.
Dmitri Peskov advirtió que la administración de Vladimir Putin tomará nota del posible papel del Reino Unido. | Composición LR

El gobierno de Vladimir Putin acusó, este miércoles 11 de marzo de 2026, al Reino Unido de ser responsable del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips. El asalto, ocurrido en la noche del 10 de marzo, dejó seis muertos y más de 40 heridos en la región fronteriza de Briansk, según los últimos datos oficiales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que "el objetivo de Londres y otras capitales occidentales es frustrar el proceso de paz y lograr una escalada mediante una provocación con víctimas civiles". Además, el portavoz presidencial Dmitri Peskov indicó en una rueda de prensa que el lanzamiento de los proyectiles "no es posible sin la participación de especialistas británicos".

Gobierno de Putin denuncia ataque británico

En Telegram, el periódico ruso Mash precisó que los misiles impactaron la planta 'Kremniy El' durante un cambio de turnos. A su vez, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski aseveró que el lugar se especializaba en la producción de "electrónica y componentes para los proyectiles rusos".

En ese contexto, Peskov advirtió que la administración de Putin tomará nota del posible papel del Reino Unido en este mortal ataque contra Briansk y destacó que "la desmilitarización" de Kiev sigue siendo uno de los objetivos de la campaña militar para evitar que Ucrania siga cometiendo estas "barbaridades".

Asimismo, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) abrió un caso penal por "acto terrorista" que incluye a las fuerzas armadas y "la cúpula política" de Zelenski. Horas después del ataque en Briansk, el alcalde de Járkiv, Igor Teréjov, informó que dos ciudadanos ucranianos perdieron la vida y seis resultaron heridos por un nuevo ataque ruso con drones Shahed en la madrugada del miércoles. Según detalló, estos aparatos son de fabricación iraní.

Nuevas reuniones

Peskov también confirmó que continuarán las conversaciones con Kiev. Sin embargo, estas se vieron aplazadas por la guerra desatada en Oriente Medio. "En estos momentos hay un consenso general de que el proceso continuará, pero no hay nada concreto", zanjó el portavoz presidencial, aunque dejó entrever que Estambul podría ser el escenario de los nuevos diálogos.

Zelenski ya había mencionado que Estados Unidos propuso otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania la próxima semana para intentar poner fin a cuatro años de guerra. Mientras tanto, Putin insiste en que Moscú tomará por la fuerza el resto del este del país vecino si las conversaciones para poner fin al conflicto fracasan.

Asimismo, las autoridades rusas señalan que Zelenski actúa como un "dictador de facto en lo militar". "Su postura pública como defensor de la paz se dirige al presidente Donald Trump", remarcó Rodion Miroshnik, alto funcionario de Exteriores, en una entrevista televisada. Explicó que las acciones del ucraniano "están diseñadas para sabotear las negociaciones y perpetuar el derramamiento de sangre".

En este contexto, el líder republicano señaló el pasado jueves 5 de marzo a Zelenski como el principal "obstáculo" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego, tras describir una actitud cooperativa de Putin. El mandatario estadounidense exhortó al ucraniano a "tomar acción" para firmar un pacto.

