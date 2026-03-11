Misión de observadores de la OEA se reúne con jefes de ONPE y JNE para evaluar desarrollo de las elecciones 2026

Misión de observadores de la OEA se reunieron con el jefe de la ONPE.

Habrá más veedores para evitar que denuncien fraudes sin pruebas. En una visita preliminar al Perú, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA)se reunió con los jefes de las instituciones que están a cargo del desarrollo de las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Este miércoles, en primer turno, dicha misión, encabezada por el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico Frontaura, fue recibida por el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. En la reunión, se les explicó sobre los preparativos que vienen ejecutando para los comicios generales.

Por ejemplo, Corvetto expuso las condiciones en las que se desarrollará el proceso electoral y las acciones que viene implementando la ONPE para su organización, teniendo en cuenta que se retornará a un Congreso bicameral y que se contará con 36 candidatos presidenciales.

Corvetto precisó a la misión de observadores de la OEA que ya comenzaron las pruebas de los sistemas de cómputo. También destacó que, por primera vez, la ONPE realiza pruebas de software con un mes de anticipación al día de la elección.

También informó que la ONPE imprimirá más de 27 millones de cédulas de sufragio para la votación, entre formatos destinados a los electores hábiles y material de reserva para los locales de sufragio.

Después de esta cita, la misión de observadores de la OEA se reunió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien les explicó que se viene realizando para impartir justicia y evitar que no haya problemas en los comicios generales.

El jefe de la JNE explicó que el próximo lunes 23 de marzo empezarán las jornadas de debate de los 36 candidatos presidenciales, por lo que vienen ajustando los últimos detalles.

En las reuniones asistieron el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Organización, Gerardo de Icaza, y el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez.

Los observadores de la OEA también se reunirán con la presidenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); así como con representantes del Poder Ejecutivo, diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil. Estos encuentros les permitirán conocer de primera mano distintas perspectivas sobre el desarrollo del actual proceso democrático peruano.

“Esta es la vigesimocuarta Misión de Observación Electoral que la OEA despliega en el Perú”, respondieron.

Más observadores

La semana pasada, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) ha empezado sus actividades oficiales con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo de las elecciones generales.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea precisó que contará con 150 observadores que permanecerán en el país hasta la finalización de los comicios generales, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

Un detalle importante es que, pese a que hubo observadores internacionales, en las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori denunció un inexistente fraude tras perder en segunda vuelta contra Pedro Castillo. El cuento del fraude fue repetido también por el hoy candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.