Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
- ONP aclara que jubilados del régimen 20530 recibirán recién en febrero el reajuste de la pensión de enero
- Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación
Precio del dólar en Perú HOY, martes 3 de febrero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,355 la compra y S/3,370 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de febrero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.3000
- Venta: S/3.4100
BBVA
- Compra: S/3.3089
- Venta: S/3.4029
Scotiabank
- Compra: S/3.2400
- Venta: S/3.5710
TE RECOMENDAMOS
¿CEO EXITOSOS CON RASGOS PS1C0P4T1C0S? LIDERAZGO CORPORATIVO EN RIESGO | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno