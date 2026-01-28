El gobierno de Donald Trump aprobó la entrada de Gustavo Petro a Estados Unidos mediante una visa temporal. | Composición LR | Omar Neyra

Durante una intervención en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que, en la reunión agendada para el próximo 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca, discutirá la cooperación contra el crimen. Añadió que hablará sobre los valores históricos de libertad con el objetivo de restablecer los principios defendidos tanto por George Washington como por Simón Bolívar. "Es la base de un pacto latinoamericano por la vida y la libertad", agregó.

Trump ya había expresado su deseo de reunirse con Petro para discutir temas relacionados con el narcotráfico. "En relación con toda la civilización latinoamericana, propongo un pacto contra las mafias, no contra las sustancias inertes; es un pacto por la vida y la libertad. Eso le diré al presidente Donald Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero eso es lo que pienso", expresó Petro durante el evento que se desarrolla en Panamá.

Gustavo Petro anuncia que hablará con Trump sobre cooperación contra el crimen

Gustavo Petro detalló ante líderes sociales y comunidades de la región de Tumaco, Nariño, que el planteamiento de Colombia está enfocado en el cambio de la política de drogas y la sustitución de cultivos ilícitos. "Quiero llegar el 3 de febrero a la reunión con Donald Trump, no para hablar de misiles —ya él ha visto lo que producen—, no para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino a la tierra con semillas vitales", expresó el presidente.

Además, informó que buscaría dialogar con el mandatario estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de una articulación energética entre Colombia, Venezuela y Panamá. "Ecopetrol (antiguamente Empresa Colombiana de Petróleo S.A.) debe acelerar la adecuación para la importación de gas y hablaré con el presidente Donald Trump y el gobierno venezolano sobre la articulación energética de Colombia y Venezuela, así como de Colombia y Panamá", escribió en la red social X.

"La ciencia dice que tenemos que cambiar el modo de energía, no ya, pero sí transitar. Es un tema para hablar con Estados Unidos, porque América del Sur tiene cuatro veces más potencial de energías limpias en un año que lo que demanda la matriz energética de Estados Unidos", añadió en el Foro que se desarrolla en Panamá.

Tanto desde Estados Unidos como desde Colombia, se confirmó la cita, y se discutieron los temas a tratar durante el encuentro, entre los que se incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, asuntos de seguridad regional y oportunidades conjuntas en materia económica.

Estados Unidos otorga visa especial de cinco días a Gustavo Petro

A pocos días de la primera reunión presencial entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos autorizó la entrada del mandatario colombiano y la canciller Rosa Villavicencio mediante una visa temporal, válida por cinco días. Esta autorización permitirá a la delegación colombiana participar en el encuentro programado para el 3 de febrero en la Casa Blanca.

El permiso migratorio especial comenzará a regir el 1 de febrero y se limitará a la duración de la estadía de la delegación en territorio estadounidense, con el fin de evitar posibles contratiempos diplomáticos. Esta será la primera vez que ambos mandatarios se encuentren cara a cara, en un contexto marcado por los recientes desacuerdos entre Colombia y Estados Unidos.

Llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro

La llamada entre Petro y Trump tuvo lugar el 7 de enero. El contacto fue solicitado por el presidente colombiano para restablecer un canal de comunicación directo con Trump, tras meses de fricciones debido a varias declaraciones y medidas adoptadas por la administración estadounidense, como la revocación de la visa de Petro y la suspensión de la certificación antidrogas para Colombia.

Durante la conversación, que se extendió por aproximadamente una hora, Petro explicó la postura de Colombia sobre los temas de narcotráfico y seguridad, mientras que Trump destacó la importancia de la cooperación bilateral en estos y otros asuntos. Ambos mandatarios coincidieron en que el diálogo directo era necesario, a pesar de las discrepancias políticas y estratégicas que habían marcado su relación en los meses anteriores. La llamada también contó con la participación de figuras clave de la administración estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance.