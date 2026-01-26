HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump elevará al 25% los aranceles a productos de Corea del Sur y gobierno de Jae-myung responde: "Ninguna notificación"

El presidente Donald Trump se reunió con Lee Jae Myung en octubre de 2025 para cerrar un acuerdo comercial y de seguridad.

Tras el anuncio de Donald Trump, los aranceles estadounidenses a Corea del Sur pasarán del 15% al 25%.
Tras el anuncio de Donald Trump, los aranceles estadounidenses a Corea del Sur pasarán del 15% al 25%.

El presidente Donald Trump anunció este lunes 26 de enero de 2026 que Estados Unidos decidió elevar al 25% los aranceles a productos de Corea del Sur y acusó al país asiático de "no estar a la altura" de un acuerdo comercial alcanzado entre Seúl y Washington.

"Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro histórico acuerdo comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los aranceles a Corea del Sur sobre autos, productos madereros y farmacéuticos, así como otras medidas arancelarias recíprocas", escribió el líder republicano en Truth Social.

lr.pe

Donald Trump elevará al 25% los aranceles a productos de Corea del Sur

Tras el anuncio de Donald Trump, los aranceles estadounidenses a Corea del Sur pasarán del 15% al 25%. El giro del republicano llegó meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad.

Para cerrar esa alianza, el presidente Trump se reunió con Lee Jae Myung en octubre de 2025. La cooperación incluía promesas de nuevas inversiones de Corea del Sur y aranceles reducidos de solo 15% en vehículos, autopartes y productos farmacéuticos de Estados Unidos. Hasta el momento, la administración Trump no emitió avisos formales para aplicar dichos cambios.

lr.pe

Gobierno de Jae-myung responde a los aranceles de Donald Trump

El gobierno de Lee Jae-myung informó que no recibió información previa sobre los planes de la Casa Blanca de aumentar los aranceles a productos surcoreanos. Además, precisó que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, se desplazará de Canadá a Washington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y discutir el asunto.

"No ha habido ninguna notificación oficial por parte del gobierno estadounidense, ni explicación de los detalles (del anuncio), hasta el momento", indicó la oficina presidencial de Seúl.

A principios de enero, Donald Trump también amenazó con imponer aranceles a varios países europeos que se oponían a la anexión de Groenlandia a Estados Unidos. Sin embargo, durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), retiró la amenaza.

