Los restos del sacerdote y sociólogo colombiano Camilo Torres Restrepo han sido localizados sesenta años después de su muerte en combate. La identificación fue posible tras una investigación desarrollada durante dos años por un equipo de antropólogos forenses en el departamento de Santander, en el nororiente del país. Torres murió el 15 de febrero de 1966, a los 37 años, durante su primer enfrentamiento armado luego de incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su cadáver fue ocultado por militares y desde entonces figuraba como desaparecido.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos serán entregados para su inhumación en la sede principal de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Allí, Camilo Torres fue capellán, docente y cofundador de la primera facultad de Sociología de América Latina.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la localización, identificación y destino final de los restos de Camilo Torres Restrepo?

La UBPD informó que la solicitud formal de búsqueda del cuerpo de Camilo Torres fue recibida en 2019. A partir de ese momento, la entidad inició una investigación dentro de su metodología de búsqueda masiva y relacional. Según explicó su directora, Luz Janeth Forero, el proceso tuvo avances relevantes en los dos últimos años gracias a la contrastación de fuentes documentales, revisión de archivos históricos, testimonios y el uso combinado de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.

En una rueda de prensa realizada este viernes, Forero señaló: “La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso”. La funcionaria precisó que el trabajo permitió acercarse a la presunta localización e identidad del sacerdote desaparecido tras el combate ocurrido en la zona rural de San Vicente de Chucurí, en Santander.

¿Cómo se logró la identificación de los restos del cura guerrillero Camilo Torres?

La investigación contó con la participación conjunta de la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Esta última institución informó que adelanta análisis técnicos sobre muestras óseas para establecer si corresponden a Camilo Torres Restrepo, aunque aclaró que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención. El trabajo se desarrolla dentro de un enfoque humanitario, extrajudicial, neutral e imparcial.

En un mensaje en video publicado en la cuenta oficial de la UBPD, su directora general afirmó que “han sido dos años de esfuerzos significativos en materia de recolección de información, de triangulación de fuentes documentales y de otro tipo de fuentes que nos permiten tener hoy unas hipótesis muy serias, no solo frente a su localización, sino su identidad”. Ante una pregunta directa sobre la confirmación plena de la identidad, Forero respondió que el proceso técnico-científico continúa para poder hablar de certeza o de una aproximación sólida a la persona desaparecida.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el hallazgo del cuerpo de Camilo Torres?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una publicación en la red social X, señaló: “El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo”. El mensaje concluyó con la frase: “Sacerdote y revolucionario”.

El Ejército de Liberación Nacional también se pronunció sobre el hallazgo. En un comunicado fechado el 22 de enero, la organización afirmó que conoce que el cuerpo del sacerdote “ha sido encontrado y verificada su autenticidad”. El ELN expresó que el pueblo colombiano espera que los restos sean respetados y depositados en el campus universitario donde Torres fue capellán y referente de la juventud. En el mismo texto, la guerrilla sostuvo que “la oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo”, y añadió que su obra política y su compromiso continuaron presentes en organizaciones sociales y revolucionarias del país.