El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, enfatiza que la ciudad "no necesita al ICE" y cuestiona su presencia. Foto: composición LR/AFP

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, enfatiza que la ciudad "no necesita al ICE" y cuestiona su presencia. Foto: composición LR/AFP

La confirmación de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) participarán en tareas de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 provocó una ola de indignación política y social en Italia. Legisladores, autoridades locales y figuras de la oposición cuestionaron la decisión y exigieron límites claros a la intervención estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó a CNN que el ICE tendrá un rol en la seguridad olímpica, aunque subrayó que no realizará operativos de control migratorio en territorio italiano. Según fuentes de la Embajada de EE. UU. en Roma, los agentes apoyarán la protección diplomática de la delegación estadounidense durante los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rechazo político en Italia al despliegue del ICE

El ex primer ministro Giuseppe Conte instó al gobierno de Giorgia Meloni a intervenir para frenar la presencia del ICE. “No podemos permitir esto. Basta de doblegarse”, escribió en X. Conte aludió directamente a los recientes hechos ocurridos en Minneapolis, donde en las últimas semanas agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en el contexto de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

El malestar también llegó al Parlamento. Chiara Braga, presidenta del grupo de diputados del Partido Democrático, pidió que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, comparezca para “aclarar definitivamente” el rol del ICE antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. Desde sectores de centroizquierda, el eurodiputado Alessandro Zan calificó la presencia de la agencia como “inaceptable” y sostuvo que Italia “no quiere a quienes actúan fuera de cualquier control democrático”.

Milán marca distancia

El rechazo fue aún más explícito desde el gobierno local de Milán. El alcalde Giuseppe Sala afirmó que la ciudad “no necesita al ICE” para garantizar la seguridad de los Juegos y dejó claro que los agentes “no son bienvenidos”. En declaraciones a la radio RTL 102.5, Sala fue tajante: “Esta es una milicia que mata. No garantizan métodos alineados con una gestión democrática de la seguridad”.

Milán albergará la mayoría de las competiciones sobre hielo y se convertirá en el principal foco del dispositivo de seguridad olímpica. Sala cuestionó la conveniencia política y simbólica de aceptar la presencia del ICE.

Estados Unidos defiende el rol del ICE

Desde Washington, las autoridades defendieron la participación del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026. Un portavoz del DHS explicó que la agencia apoyará tareas de seguridad diplomática, como ya ocurrió en ediciones anteriores de los Juegos, y recalcó que “obviamente, no realiza operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

ICE precisó en un comunicado enviado a AFP que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) colaborará con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado para “investigar y mitigar riesgos vinculados a organizaciones criminales transnacionales”. “Todas las operaciones quedan bajo la autoridad italiana”, subrayó la agencia.

La delegación estadounidense que asistirá a la inauguración estará encabezada por el vicepresidente J. D. Vance, junto a la segunda dama Usha Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.