Un hallazgo en Boramani, India, ha sorprendido a un grupo de arqueólogos. Se trata de un laberinto circular formado por 15 anillos concéntricos y miles de piedras alineadas con precisión, que permaneció oculto durante siglos bajo capas de hierba y tierra. Esta estructura se considera la más grande registrada en la India y constituye uno de los descubrimientos más importantes del año.

El laberinto, bautizado como chakravyuh de Boramani, data de entre los siglos I y III d.C., coincidiendo con el apogeo de la dinastía Satavájana. Su ubicación cercana a Solapur y la similitud con laberintos de monedas romanas apuntan a un vínculo con antiguas rutas comerciales entre India y Roma, según explican los arqueólogos responsables del hallazgo.

Vista aérea del mayor laberinto circular antiguo documentado en territorio indio. Foto: Sachin Patil Sachin, Deccan College

¿Qué revela el laberinto circular sobre el comercio entre India y Roma hace 2.000 años?

La estructura mide aproximadamente 15 por 15 metros y consiste en un único camino sinuoso que conduce desde la entrada hasta el centro, característica típica de los laberintos antiguos que no buscaban confundir, sino guiar. Este diseño pudo funcionar como marcador de ruta para las caravanas de comerciantes romanos que se adentraban desde los puertos de la costa oeste india hacia el interior del subcontinente, actuando como un singular GPS del siglo I, según explicó Sachin Patil, arqueólogo del Deccan College en Pune, quien dio a conocer el descubrimiento.

Durante el mismo periodo, la ciudad de Ter, ubicada en la actual región de Dharashiv y no lejos de Solapur, operaba como un importante centro comercial. Desde allí se exportaban especias, seda e índigo hacia los puertos del Mediterráneo, mientras que llegaban a India oro, gemas, vino y cerámica romana. Este laberinto ofrece evidencia tangible de la relación comercial activa entre India y Roma hace 2.000 años. Todos los detalles del hallazgo serán publicados en la edición 2026 de Caerdroia, una revista británica especializada en laberintos históricos.

¿Cómo se conecta el diseño del chakravyuh de Boramani con los laberintos de monedas romanas?

El trazado del chakravyuh muestra un patrón en espiral que recuerda los laberintos grabados en monedas romanas de la antigua Creta. La disposición meticulosa de cada piedra y la complejidad del diseño han despertado gran interés entre los especialistas, quienes destacan la coincidencia formal entre ambos patrones, lo que sugiere un conocimiento compartido o influencia cultural a través del comercio.

Este descubrimiento no es aislado. En los últimos años se han documentado laberintos de menor tamaño en los distritos de Sangli, Satara y Kolhapur, todos situados dentro del mismo corredor comercial histórico de India. Además, en 1945 se halló cerca de la zona una estatua del dios grecorromano Poseidón y un espejo de bronce pulido en Bramhapuri. Estas evidencias refuerzan la tesis de que la región constituyó un nodo clave en la red de comercio global entre Roma y la India hace dos milenios.

¿Cómo se conserva el laberinto de Boramani y su entorno natural único?

El laberinto se encuentra dentro de un área protegida de pastizales, lo que ha permitido su conservación durante siglos. Este ecosistema alberga especies singulares, como la avutarda india, zorros, lobos y diversas aves migratorias, consolidando la zona como un espacio de alto valor ambiental y arqueológico.

Los arqueólogos enfrentan el reto de estudiar y documentar la estructura sin afectar la flora y fauna locales. Cada intervención se realiza con cuidado, buscando preservar la integridad del sitio, la biodiversidad del entorno y la valiosa evidencia histórica que ofrece este laberinto único, asegurando que futuras generaciones puedan conocer tanto su significado como su contexto natural.