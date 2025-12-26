HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ciencia

Arqueólogos no se explican como un misterioso laberinto circular de hace 2.000 años de origen romano fue hallado en India

El hallazgo arqueológico en Boramani revela un laberinto de 15 anillos que vincula rutas comerciales antiguas entre India y el Imperio romano.

Estructura milenaria de piedra hallada en India ligada a antiguas rutas romanas. Foto: Sachin Patil Sachin, Deccan College
Estructura milenaria de piedra hallada en India ligada a antiguas rutas romanas. Foto: Sachin Patil Sachin, Deccan College

Un hallazgo en Boramani, India, ha sorprendido a un grupo de arqueólogos. Se trata de un laberinto circular formado por 15 anillos concéntricos y miles de piedras alineadas con precisión, que permaneció oculto durante siglos bajo capas de hierba y tierra. Esta estructura se considera la más grande registrada en la India y constituye uno de los descubrimientos más importantes del año.

El laberinto, bautizado como chakravyuh de Boramani, data de entre los siglos I y III d.C., coincidiendo con el apogeo de la dinastía Satavájana. Su ubicación cercana a Solapur y la similitud con laberintos de monedas romanas apuntan a un vínculo con antiguas rutas comerciales entre India y Roma, según explican los arqueólogos responsables del hallazgo.

Vista aérea del mayor laberinto circular antiguo documentado en territorio indio. Foto: Sachin Patil Sachin, Deccan College

Vista aérea del mayor laberinto circular antiguo documentado en territorio indio. Foto: Sachin Patil Sachin, Deccan College

PUEDES VER: Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

lr.pe

¿Qué revela el laberinto circular sobre el comercio entre India y Roma hace 2.000 años?

La estructura mide aproximadamente 15 por 15 metros y consiste en un único camino sinuoso que conduce desde la entrada hasta el centro, característica típica de los laberintos antiguos que no buscaban confundir, sino guiar. Este diseño pudo funcionar como marcador de ruta para las caravanas de comerciantes romanos que se adentraban desde los puertos de la costa oeste india hacia el interior del subcontinente, actuando como un singular GPS del siglo I, según explicó Sachin Patil, arqueólogo del Deccan College en Pune, quien dio a conocer el descubrimiento.

Durante el mismo periodo, la ciudad de Ter, ubicada en la actual región de Dharashiv y no lejos de Solapur, operaba como un importante centro comercial. Desde allí se exportaban especias, seda e índigo hacia los puertos del Mediterráneo, mientras que llegaban a India oro, gemas, vino y cerámica romana. Este laberinto ofrece evidencia tangible de la relación comercial activa entre India y Roma hace 2.000 años. Todos los detalles del hallazgo serán publicados en la edición 2026 de Caerdroia, una revista británica especializada en laberintos históricos.

PUEDES VER: Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

lr.pe

¿Cómo se conecta el diseño del chakravyuh de Boramani con los laberintos de monedas romanas?

El trazado del chakravyuh muestra un patrón en espiral que recuerda los laberintos grabados en monedas romanas de la antigua Creta. La disposición meticulosa de cada piedra y la complejidad del diseño han despertado gran interés entre los especialistas, quienes destacan la coincidencia formal entre ambos patrones, lo que sugiere un conocimiento compartido o influencia cultural a través del comercio.

Este descubrimiento no es aislado. En los últimos años se han documentado laberintos de menor tamaño en los distritos de Sangli, Satara y Kolhapur, todos situados dentro del mismo corredor comercial histórico de India. Además, en 1945 se halló cerca de la zona una estatua del dios grecorromano Poseidón y un espejo de bronce pulido en Bramhapuri. Estas evidencias refuerzan la tesis de que la región constituyó un nodo clave en la red de comercio global entre Roma y la India hace dos milenios.

PUEDES VER: El país de América Latina que tiene la flota de autos más antigua de la región: vehículos superan los 17 años de antigüedad

lr.pe

¿Cómo se conserva el laberinto de Boramani y su entorno natural único?

El laberinto se encuentra dentro de un área protegida de pastizales, lo que ha permitido su conservación durante siglos. Este ecosistema alberga especies singulares, como la avutarda india, zorros, lobos y diversas aves migratorias, consolidando la zona como un espacio de alto valor ambiental y arqueológico.

Los arqueólogos enfrentan el reto de estudiar y documentar la estructura sin afectar la flora y fauna locales. Cada intervención se realiza con cuidado, buscando preservar la integridad del sitio, la biodiversidad del entorno y la valiosa evidencia histórica que ofrece este laberinto único, asegurando que futuras generaciones puedan conocer tanto su significado como su contexto natural.

Notas relacionadas
Diarrea y dolores de estómago: científicos descubren los parásitos intestinales que hicieron sufrir a los soldados romanos

Diarrea y dolores de estómago: científicos descubren los parásitos intestinales que hicieron sufrir a los soldados romanos

LEER MÁS
Arqueólogos italianos desentierran el templo solar de un faraón egipcio de hace 4.400 años sumergidos entre el río Nilo y el desierto

Arqueólogos italianos desentierran el templo solar de un faraón egipcio de hace 4.400 años sumergidos entre el río Nilo y el desierto

LEER MÁS
Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

LEER MÁS
Japón pone a prueba un arma láser de 100 kilovatios en el mar capaz de cortar metal y drones en pleno vuelo

Japón pone a prueba un arma láser de 100 kilovatios en el mar capaz de cortar metal y drones en pleno vuelo

LEER MÁS
Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Ciencia

Descubierto por primera vez: un enorme cuerpo celeste atraviesa el universo a 1.000 kilómetros por segundo

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: cuándo y cómo ver hasta 10 meteoros por hora durante esta semana de Navidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025