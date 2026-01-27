Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras en medio de un tenso clima político tras las elecciones del 30 de noviembre. Foto: composición LR/ Presidencia de Honduras

Nasry Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras en medio de un clima político tenso, luego de unas elecciones celebradas el 30 de noviembre de 2025 que estuvieron marcadas por denuncias de fraude electoral. El nuevo mandatario juró el cargo ante el Congreso Nacional y prometió “cumplir la Constitución y las leyes”, en una ceremonia que tuvo una ausencia de jefes de Estado extranjeros.

El líder del Partido Nacional, conocido como “Tito” o “Papi a la orden”, inicia un mandato de cuatro años, hasta 2030, tras ser proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 40,26 % de los votos. La diferencia ajustada con sus rivales y el retraso de casi un mes en la proclamación oficial profundizaron la desconfianza de la oposición y de sectores sociales que mantuvieron protestas en las calles.

Una investidura marcada por tensión política

La investidura presidencial tuvo lugar en el Congreso Nacional, en Tegucigalpa, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Asfura recibió la banda presidencial y prestó juramento ante el titular del Legislativo, Tomás Zambrano. En su primer discurso, destacó el papel del CNE y pidió respaldo parlamentario. “Les suplico que me apoyen las leyes que necesitamos para generar este cambio”, afirmó ante los 128 diputados.

El proceso electoral previo dejó una profunda división. Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libre, así como el expresidente Salvador Nasralla, rechazaron los resultados y denunciaron irregularidades durante el escrutinio. El conteo de votos sufrió interrupciones por fallos técnicos y derivó en una directiva del CNE fracturada, con una consejera que llegó a refugiarse en la embajada de Francia por una supuesta orden de captura.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, cuestionó el proceso y denunció injerencia extranjera, aunque finalmente ordenó el traspaso de mando. La ceremonia se desarrolló sin celebraciones masivas y con un formato sobrio.

El respaldo de Donald Trump

Donald Trump fue clave en el ascenso de Nasry Asfura al poder. Días antes de las elecciones, el presidente de Estados Unidos vinculó la continuidad de la ayuda estadounidense a la victoria del candidato del Partido Nacional. Ese respaldo público generó fuertes críticas de la oposición hondureña, que habló de presión externa sobre el electorado.

En paralelo, Trump anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Hernández, aliado político de Asfura, recuperó la libertad tras los comicios, un hecho que avivó la polémica en Honduras.

Tras su elección, viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y reforzar la relación bilateral. Honduras depende en gran medida de ese vínculo: el 60% de sus exportaciones tiene como destino el mercado estadounidense y las remesas enviadas por migrantes representan cerca de un tercio del PIB. El nuevo gobierno también evaluará el futuro de los lazos con China y Taiwán, tras el giro diplomático adoptado en 2023 por la administración saliente.

Un Congreso fragmentado

Nasry Asfura inicia su mandato con un Congreso Nacional fragmentado. El Partido Nacional cuenta con 49 de los 128 escaños, lo que obliga al presidente a negociar con otras fuerzas para aprobar reformas clave. La gobernabilidad se presenta como uno de los principales desafíos en un país donde la pobreza afecta al 60% de los 11 millones de habitantes.

La agenda inmediata incluye seguridad, combate al narcotráfico y a las maras, así como reactivación económica. Honduras registra una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y mantiene altos niveles de extorsión. Asfura adelantó que no renovará el estado de excepción aplicado por el gobierno anterior, una medida similar a la implementada en El Salvador.