Liliana Cáceres, conocida en Colombia como 'la barriga de trapo', rompió su silencio sobre el escándalo que protagonizó en 1997, cuando fingió estar embarazada de nueve bebés en Barranquilla. El caso, que captó la atención de todo el país, fue desmentido luego de que se descubriera que llevaba trapos en el abdomen para simular la gestación.

El 28 de noviembre de 1997, Liliana Cáceres fue trasladada al Hospital Universitario de Barranquilla para un control médico. Durante la revisión, el personal de salud confirmó que no estaba embarazada y que todo se trataba de un engaño. Según relató la propia Cáceres en una entrevista con el programa La Red, la farsa fue expuesta públicamente cuando una psicóloga del hospital le levantó la blusa y mostró los trapos que llevaba en el abdomen ante la prensa.

¿A qué edad empezó a simular el embarazo Liliana Cáceres?

Liliana Cáceres tenía 15 años cuando comenzó a simular el embarazo, motivada por una relación sentimental con un joven llamado Alejandro. “Alejandro fue muy chévere conmigo. En ese entonces yo estaba en mi adolescencia, próxima a cumplir 16 años. Él me ayudaba, me daba dinero para que comiera, para ir a la escuela, para no pasar tantas necesidades. Él era muy lindo”, declaró en entrevista con el programa La Red.

Según su testimonio, Liliana Cáceres tomó la decisión de fingir el embarazo tras enterarse de que su mejor amiga esperaba un hijo del mismo joven. Con la intención de no perder su afecto, simuló también estar embarazada. Durante nueve meses, utilizó trapos en el abdomen, vistió ropa holgada y adoptó comportamientos asociados a la gestación para mantener el engaño, según declaró a la revista SoHo.

Actualmente, se dedica a hacer trenzas y tatuajes. Foto: Composición LR/ Diariolalibertad

El caso cobró notoriedad cuando vecinos del barrio Nueva Colombia, donde vivía Liliana Cáceres, comenzaron a comentar sobre el tamaño inusual de su abdomen. La historia fue recogida por medios locales y nacionales, que informaron que una joven barranquillera daría a luz a nueve bebés, en un hecho comparable al caso de los septillizos McCaughey, ocurrido ese mismo año en Estados Unidos.

Pidieron ayudas económicas para Liliana Cáceres

El engaño generó una gran expectación en todo el país. Incluso se anunciaron ayudas económicas y donaciones para la joven. Sin embargo, cuando se descubrió la verdad, el caso pasó del asombro a la burla pública. Desde entonces, Liliana Cáceres se trasladó a Cartagena, donde asegura haber perdido varios trabajos debido al estigma que le dejó el episodio.

¿A qué se dedica actualmente Liliana Cáceres?

Actualmente, Liliana Cáceres tiene 44 años, es madre y abuela, y se dedica a hacer trenzas y masajes. En la misma entrevista, afirmó que no buscaba fama, sino conservar el cariño de su entonces pareja. “Una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier locura”, expresó.

El personaje de “la barriga de trapo” se ha convertido en uno de los disfraces más populares del Carnaval de Barranquilla. Mientras tanto, Liliana Cáceres continúa tratando de rehacer su vida lejos del escándalo que marcó su juventud.