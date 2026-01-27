HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

En un momento crucial, la candidata en Costa Rica aseguró que su experiencia no fue un hecho aislado. No obstante, Alvarado responde a las acusaciones tachándolas de "campaña sucia" y defiende su postura

La denuncia, lanzada durante el último debate presidencial, provocó una inmediata reacción. Foto: Composición LR
La denuncia, lanzada durante el último debate presidencial, provocó una inmediata reacción. Foto: Composición LR

La candidata presidencial Laura Fernández en Costa Rica denunció de manera pública a su rival Fabricio Alvarado de haberla acosado sexualmente cuando ella se desempeñaba como su asesora. La denuncia, lanzada durante el último debate presidencial, provocó una inmediata reacción en el escenario político a pocos días de las elecciones generales previstas para el próximo domingo.

“Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja”, expresó Fernández la noche del lunes ante millones de televidentes, al referirse sin mencionarlo directamente al aspirante del partido Nueva República. La afirmación marcó uno de los momentos más tensos del encuentro y trasladó el foco del debate desde las propuestas hacia la conducta personal de los candidatos.

PUEDES VER: EE. UU. planea instalar un anexo de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según CNN

Acusaciones de Fernández en la recta final electoral

En la etapa final del intercambio, la abanderada del Partido Pueblo Soberano aseguró que su experiencia no fue un hecho aislado. “En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz”, sostuvo, al señalar que tanto ella como otras asesoras habrían recibido comentarios inapropiados, fotografías y mensajes que, según dijo, utilizaban referencias religiosas para justificar el comportamiento denunciado.

La acusación adquiere mayor resonancia debido al perfil público de Alvarado, conocido por su discurso ultraconservador y su trayectoria como pastor evangélico, además de músico y periodista.

Fernández reveló que el presunto acoso sexual por parte de su rival, asegurando que el exasesor la habría arrinconado en una oficina con la "falsa promesa" de regalarle una biblia. La declaración, que amplió las acusaciones previas, se dio en el contexto del debate electoral, en el cual Fernández reiteró su compromiso con las víctimas de abusos y su voluntad de no callar ante la injusticia.

"Que sepan que yo nunca voy a tener temor"

“Esto lo cuento aquí porque yo quiero que el pueblo de Costa Rica me conozca, y especialmente las mujeres, que sepan que yo nunca voy a tener temor de levantar la voz por justicia”, expresó con firmeza la abanderada del Partido Pueblo Soberano. Además, agregó que lo hacía "por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos", en un mensaje claro que buscó alzar la voz por las mujeres que, según ella, enfrentan situaciones similares.

El testimonio de Fernández continúa escalando la controversia en una campaña marcada por tensiones ideológicas y acusaciones cruzadas. La referencia de la candidata a un "acto de injusticia" se conecta con su discurso de defensa de las mujeres, en un país que atraviesa un periodo electoral cada vez más polarizado.

Candidato evangélico negó acusaciones

Alvarado, candidato presidencial del partido Nueva República, respondió de manera tajante a las acusaciones de acoso sexual lanzadas por su rival Laura Fernández. En una intervención directa a través de redes sociales, calificó las denuncias como parte de una "campaña sucia" en su contra y expresó su rechazo rotundo. "No sé si reír o llorar, porque es algo asqueroso", afirmó.

A lo largo de una serie de publicaciones, redobló la ofensiva contra la candidata del Partido Pueblo Soberano. "Asqueroso el ataque y la campaña sucia, ante la falta de ideas y de propuestas", señaló, posicionándose como víctima de un ataque sin fundamento. En su defensa, también acusó a Fernández de estar orquestando un "show" y un "circo" en base a "mentiras, manipulación y soberbia".

