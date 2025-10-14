Polémica por elogio de Donald Trump a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

Giorgia Meloni se limitó a sonreir tras el halago de Donald Trump | Foto: AFP

Giorgia Meloni se limitó a sonreir tras el halago de Donald Trump | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al elogiar la belleza de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien fue la única mujer presente en la cumbre de Gaza celebrada en Egipto.

"No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella", dijo el mandatario que ayudó a finalizar la guerra en Gaza.

¿No le molesta si digo que es bella?, comentó Donald Trump

En la fotografía oficial del evento, donde se congregaron unos 30 magnatarios provenientes del mundo entero, la dirigente italiana de 48 años fue la única mujer.

En un principio, Donald Trump dudó y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni. "¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el político republicano de 79 años.

"Ella es muy respetada en Italia. Es una política muy exitosa", añadió Donald Trump, quien se ha casado tres veces. De pie justo detrás de él, la jefa de Gobierno italiano se limitó a sonreír.

Donald Trump es conocido por sus expresiones sexistas, a veces muy crudas, sin que ello haya afectado su carrera política.

En 2016 fue elegido por primera vez presidente de Estados Unidos, un mes después de la publicación de un video donde presumía de usar su fama para "agarrar" a las mujeres por los genitales.