Ecuador y Colombia se reunirán "la siguiente semana" para discutir sobre la guerra arancelaria

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero, informó que el gobierno de Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín aceptó la propuesta de Colombia para reunirse y discutir sobre la guerra arancelaria. Sin embargo, la funcionaria indicó que, hasta el momento, no se ha establecido una fecha ni por Quito ni por Bogotá.

Ambos países de Sudamérica se impusieron mutuamente aranceles del 30%. Estas medidas provocaron una disputa comercial y diplomática centrada en el tráfico de drogas en la zona limítrofe. Para desescalar las tensiones en la región, la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego propuso una reunión este domingo 25 de enero de 2026 en la frontera.

Ecuador y Colombia se reunirán para discutir sobre la guerra arancelaria

La canciller María Sommerfeld precisó que, por temas de agenda, el gobierno de Daniel Noboa hizo una "contrapropuesta de fecha para la siguiente semana". En ese sentido, la funcionaria ecuatoriana quiso dejar en claro que Quito desea "mantener diálogos" con Bogotá.

Sommerfeld adelantó que en la reunión con Colombia se insistirá en la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar el narcotráfico en el área limítrofe. Explicó que Ecuador no impuso un arancel, sino una "tasa de seguridad" a los productos colombianos para cubrir los costos relacionados con la seguridad.

Guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el miércoles 21 de enero de 2026 que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia, al considerar que Quito no cuenta con el apoyo de Bogotá en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambas naciones de Sudamérica comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En esa zona operan guerrillas colombianas y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", escribió Noboa en la red social X. El arancel entrará en vigor en febrero.

En respuesta a Ecuador, el mandatario Gustavo Petro también anunció la imposición de un gravamen del 30% a la venta de productos ecuatorianos y suspendió las ventas de electricidad. De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, el país exporta hacia Quito energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos. Además, el Ministro de Energía colombiano puntualizó que Colombia provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.