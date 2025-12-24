Kast plantea a Daniel Noboa la creación de un "corredor humanitario" para inmigrantes venezolanos junto a Perú

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, habló con Daniel Noboa, en Ecuador, sobre temas de seguridad y migración. | AFP | Isaac Castillo

José Antonio Kast, ganador de las elecciones en Chile 2025, viajó a Ecuador, como parte de su primera gira internacional como presidente electo, donde se reunió con Daniel Noboa para discutir temas de seguridad, migración, economía, reducción de la inflación, diseño de políticas públicas, orden fiscal y relaciones bilaterales. En ese sentido, insistió en la creación de un "corredor humanitario" para que inmigrantes indocumentados —en su mayoría de origen venezolano— puedan volver a sus respectivos países de origen con la garantía y respaldo de los gobiernos implicados.

La propuesta fue mencionada tras la reunión de Kast con Javier Milei, presidente de Argentina, durante su visita a la Casa Rosada en su primer viaje al exterior tras el balotaje.

El "corredor humanitario" de Kast y los países involucrados

Luego de su visita a Buenos Aires, el pasado 16 de diciembre, Kast manifestó su intención de crear una vía segura para que los inmigrantes indocumentados puedan volver a sus países de origen. Sin embargo, esta no sería una tarea que pueda partir e involucrar únicamente a Chile. En ese sentido, reafirmó su voluntad de establecer pactos con gobiernos como Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela para garantizar la viabilidad de este proyecto.

El 23 de diciembre, poco antes de la Navidad, concretó su visita con Daniel Noboa en Quito, donde le expuso la necesidad de dar luz verde y prestar su territorio como nexo para los venezolanos. "Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para personas que están de manera irregular en Chile, Perú y Ecuador puedan volver a su patria y también solicitarle al Gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo", enfatizó.

El ultraconservador, sin comentar la postura de Noboa, afirmó a AFP que la reunión fue "muy buena porque tenemos temas en común, de superación de pobreza, de enfrentar el crimen organizado, la inmigración irregular", resaltando la intención de que los países "vuelvan a crecer unidos". Por otro lado, señaló que espera que el presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien lleva marcadas diferencias políticas, "entienda la crisis humanitaria que se está viviendo".

Kast afirmó que cuenta con una población de inmigrantes irregulares estimada en más de 300.000, prometió expulsar a aquellos extranjeros que no cuenten con la documentación legal requerida para permanecer en el país austral, adoptando medidas similares a la Administración Trump, como la creación de un muro fronterizo en la Línea de la Concordia.

"Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura, que ha provocado que más de ocho millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países", exclamó.

Kast se reunió con canciller peruano

Antes de llegar a Quito, el fundador del Partido Republicano de Chile dijo, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que sostuvo una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, con quien discutió "sobre los desafíos comunes y la coordinación que necesitamos para enfrentar al crimen organizado y la inmigración irregular".

Asimismo, el líder de derecha reafirmó que visitará Lima en enero de 2026, antes de asumir oficialmente la Presidencia del país austral, para conversar personalmente con el mandatario peruano, José Jerí, con quien comparte preocupaciones sobre la crisis migratoria desatada en la frontera durante noviembre del presente y el paso de inmigrantes irregulares por Tacna.

"Lo que vayamos a hacer hacia adelante va a en esa línea de mayor seguridad, mayor libertad, para que cada nación decida libremente su destino democrático sin la interferencia de dictaduras o de organizaciones criminales", señaló luego Kast.