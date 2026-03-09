El streamer español Ibai Llanos anunció oficialmente la presentación de La Velada del Año 6, un espectáculo de boxeo que enfrenta a creadores de contenido y se celebra cada año. Este evento digital se ha consolidado como uno de los más esperados y vistos a nivel mundial. En esta edición contará con la participación de diversas personas creadoras de contenido y personalidades de internet.

Acompañado por su compañero de stream Borja Luzuriaga, conocido como 'Luzu', y el exjugador profesional de League of Legends Antonio Pino, apodado 'Reven', Ibai Llanos anunció que el espectáculo contará con diez combates y 20 participantes, divididos equitativamente entre diez hombres y diez mujeres.

Un evento que combina deporte y streaming

En los últimos años, las veladas han roto récords de audiencia en plataformas como Twitch y han consolidado a Ibai como uno de los organizadores de espectáculos digitales más influyentes del mundo.

Desde su creación en 2021, esta iniciativa ha ganado gran popularidad por los careos y enfrentamientos entre creadores de contenido en combates de boxeo amateur. Lo que empezó como un experimento digital terminó por convertirse en un fenómeno global que reúne millones de espectadores simultáneos en internet.

¿Cuándo será La Velada del Año 6?

La sexta edición de La Velada del Año se llevará a cabo el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España, en plena temporada de verano europeo. El escenario promete vibrar con miles de fanáticos del streaming y del entretenimiento digital que presenciarán en vivo los combates pactados en uno de los eventos más esperados del año.

¿Cuáles son los duelos pactados en La Velada del Año 6?

El evento contará con diez combates en el ring y comenzará con la rivalidad mediática entre los periodistas deportivos Edu Aguirre, de España, y Gastón Edul, de Argentina. Entre los primeros enfrentamientos también destacan la creadora española Fabiana Sevillano contra la influencer colombiana Valeria La Parce y la española Clara Clerss frente a la estrella de TikTok Natalia García, conocida como Natalia MX.

A continuación, la lista confirmada de las contiendas que formarán parte del espectáculo: