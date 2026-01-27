Tribunal acusa a ICE de violaciones sistemáticas y llama a declarar a su director interino

ICE es criticado en Estados Unidos por su dura política contra migrantes. | Composición LR

Un juez federal de Minnesota ordenó al jefe interino de ICE, Todd Lyons, comparecer el próximo viernes para explicar por qué su agencia no ha cumplido con varias órdenes judiciales. Esta medida se tomó después de que ICE no respetara múltiples directivas del tribunal, lo que generó un conflicto con la justicia federal.

El juez Patrick Schiltz, del Tribunal de Distrito de EE. UU., criticó a ICE por desobedecer "docenas de órdenes judiciales", entre ellas una que requería una audiencia de fianza para un inmigrante detenido. La falta de cumplimiento ha llevado al tribunal a tomar medidas más estrictas, exigiendo la presencia de Lyons para evitar un fallo de desacato.

Tiroteos recientes intensifican las críticas a ICE en Minnesota

La orden judicial llega en un contexto tenso tras los recientes tiroteos mortales en Minneapolis. En uno de los casos, agentes federales mataron a Alex Pretti, una enfermera de 37 años, y en otro, a Renee Good, madre de tres hijos, a manos de un agente de ICE. Estos incidentes han provocado una creciente indignación en la comunidad local y a nivel nacional.

Aunque la orden del juez no está relacionada directamente con estos tiroteos, los hechos aumentaron la presión sobre ICE. Las autoridades estatales han expresado su preocupación por el uso de tácticas de detención agresivas, especialmente cuando involucran a ciudadanos estadounidenses.

Impacto del incumplimiento judicial sobre los inmigrantes detenidos

El incumplimiento de ICE a las órdenes judiciales ha tenido consecuencias serias para los inmigrantes afectados. En varios casos, las detenciones se han prolongado más allá del tiempo legalmente permitido, y algunos inmigrantes han sido trasladados a estados distantes sin opción de regresar a su lugar de residencia en Minnesota.

Según el juez Schiltz, muchos de los inmigrantes involucrados en estos casos han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años. El incumplimiento de ICE, según el juez, ha causado sufrimiento innecesario a estas personas, quienes se encuentran atrapadas en un sistema judicial que no responde adecuadamente a sus necesidades.

Posibles consecuencias legales para el jefe de ICE

El juez ha dejado claro que, si el inmigrante detenido es liberado antes de la audiencia, la comparecencia de Todd Lyons será cancelada. Sin embargo, si el detenido sigue en custodia, el caso continuará, y Lyons podría enfrentar un fallo de desacato judicial por parte del tribunal.

Esta medida se considera extrema, pero necesaria, ante la falta de acciones correctivas previas por parte de ICE. El juez Schiltz también indicó que se han intentado enfoques más suaves sin éxito, lo que llevó a tomar esta decisión como un último recurso para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.