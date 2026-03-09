Allison Pastor hace llorar a Chikipluna y a su hija al regalarles viaje todo pagado a Punta Cana
En medio de su enfrentamiento con Chikiplun por la manutención de su hija, Katy Prado recibió un noble gesto de Allison Pastor, esposa de Erick Elera, durante el programa ‘Mande quien mande’.
Allison Pastor protagonizó en vivo un conmovedor momento junto a Katy Prado, más conocida como Chikipluna. La exintegrante de 'Esto es guerra' y la actriz cómica participaban junto a sus hijos en una competencia de baile para el programa 'Mande quien mande'. El premio para el ganador era un viaje todo pagado a Punta Cana por cinco días y cuatro noches.
La conductora Laura Huarcayo anunció a la modelo y a su hijo que tiene con el actor Erick Elera como los ganadores, por lo que se harían acreedores del exclusivo viaje. Sin embargo, en un noble gesto, al entender que Chikipluna no la viene pasando bien a raíz de sus enfrentamientos por la manutención de su hija con su expareja, José Luis Ríos 'Chikiplun', decidió regalarles su premio.
Chikipluna llora en vivo por tremendo gesto de Allison Pastor
Tras declararse a Allison Pastor como la ganadora del concurso del programa de América TV, ella pidió el micrófono para decir unas palabras y se dirigió a Katy Prado. “Antes de tomar esta decisión, conversé con mi hijo y estamos totalmente de acuerdo. Queremos que este premio lo vivas tú con tu hija y queremos regalarte el viaje”, expresó.
El gesto generó la emoción de la actriz cómica y de su hija Cayetana, quienes lloraron y luego se dieron un conmovedor abrazo con la exchica reality. “Te agradezco infinitamente, muchas gracias”, decía Chikipluna, quien no dejaba de sonreír.