Mundo

Estados Unidos y Ecuador refuerzan relaciones para dar un "duro golpe" al narcotráfico que opera en la frontera

Ecuador y EE. UU. firman un pacto de "diálogo político y de seguridad bilateral" para combatir el narcotráfico, en un contexto de alta tensión por el alza en las cifras de criminalidad.

Ecuador, punto de salida del 70% de la droga hacia el exterior, busca fortalecer estrategias compartidas con EE. UU. ante el aumento de criminalidad.
Ecuador, punto de salida del 70% de la droga hacia el exterior, busca fortalecer estrategias compartidas con EE. UU. ante el aumento de criminalidad. | Cancillería de Ecuador

Un representante del Departamento de Guerra de Estados Unidos se reunió el domingo con miembros del Gobierno de Daniel Noboa en Quito con una agenda clara: la lucha contra el narcotráfico. Tras esta conversación, tanto Ecuador como EE. UU. sellaron un pacto de "diálogo político y de seguridad bilateral".

Ecuador sirve como punto de salida para el 70% de la droga que se exporta de los máximos productores de cocaína de la región, que casualmente son sus vecinos: Colombia y Perú, lo cual desató, en los últimos años, una guerra entre bandas criminales por el control de este narcótico y, como consecuencia, elevó la tasa de criminalidad.

PUEDES VER: Ecuador impone un arancel del 30% a Colombia por falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico

Ecuador cierra pacto con EE. UU. en la lucha contra el narco

Joseph Humire, subsecretario del Departamento de Guerra, se reunió el 25 de enero con la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld; el ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y el jefe de la cartera del Interior, John Reimberg, "para fortalecer cooperación en seguridad, estabilidad regional y combate al crimen organizado transnacional".

Tras el foro, el Gobierno de Ecuador afirmó que ambos países lograron reafirmar su compromiso "para profundizar el diálogo y la cooperación estratégica en seguridad y defensa" con relación a la lucha contra el narcotráfico, especialmente en las fronteras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino, a través de un boletín compartido por su cuenta oficial de X (antes Twitter), indicó que "el subsecretario Humire saludó el firme compromiso del Ecuador en la materia, resaltando su papel como socio estratégico de los Estados Unidos en la región".

Reimberg, por su lado, expresó a la prensa que, al igual que Washington, podría emprender una serie de ataques desde sus costas a cualquier intento por transportar droga ilícita. "Aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos para contaminar, van a ser atacados", advirtió el ministro.

Asimismo, agregó que tanto Estados Unidos como Ecuador trabajarán en "atacar y debilitar a estos grupos criminales" y aseguró que "van a recibir un duro golpe".

PUEDES VER: Estados Unidos apostaría por este país de Sudamérica para una inversión que potenciaría su crecimiento económico

EE. UU. no se pronunció al respecto

El número dos del Pentágono ha evitado emitir un comentario certero sobre los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral. Sin embargo, debido a su presencia activa en redes sociales, reposteó los pronunciamientos realizados tanto por el Gobierno ecuatoriano como por la Embajada estadounidense en Quito. "Nuestros países colaboran mano a mano en una alianza estratégica de mutuo beneficio para los Estados Unidos, el Ecuador y la región", señaló la mencionada institución.

Asimismo, el general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, afirmó que la reunión permite "mejorar la seguridad en la frontera norte", además de definir cuáles son los centros de acopio del narcotráfico y las rutas que utilizan en el océano Pacífico.

