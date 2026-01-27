Comandante de la Patrulla Fronteriza dejará de liderar el despliegue en Minneapolis tras muerte a tiros de Alex Pretti

Alex Pretti murió a causa del impacto de más de una decena de disparos realizados por agentes federales. | Composición LR | AFP

Tras la muerte a tiros de Alex Pretti, enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, por agentes de la Patrulla Fronteriza el pasado 24 de enero, se anunció que el comandante de esta polémica institución, Greg Bovino, dejará de dirigir el despliegue en Minneapolis, Minnesota, según reveló The Atlantic, tras consultar con funcionarios cercanos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

A esta tragedia se suma su antecedente más cercano: Renee Nicole Good, una madre y ciudadana americana que, también en Minneapolis, fue abatida a tiros por un agente de ICE el pasado 7 de enero mientras se encontraba en su vehículo, lo cual detonó la furia e indignación de cientos de personas que tomaron las principales ciudades del país en protesta contra estos abusos de autoridad e impunidad.

¿Cambios en la política migratoria de Trump con respecto a Minnesota?

Al anuncio del presunto retiro de Bovino en el despliegue de Minneapolis se suma un mensaje lleno de misterio que publicó un optimista Donald Trump, presidente estadounidense, a través de su cuenta en Truth Social. "¡Se están logrando muchos avances!", indicó el mandatario, quien agregó que sostuvo una conversación "muy interesante" con Jacob Frey, alcalde de Minneapolis.

Asimismo, anunció la inclusión de un nuevo elemento a toda esta polémica. Ahora, Tom Homan, el 'zar de la frontera', liderará este diálogo para solucionar las últimas tensiones, o intentar hacerlo, en el estado por encargo de Trump tras conversar con el gobernador de Minnesota, Tim Walz. "Fue una excelente llamada y, de hecho, parecíamos estar en la misma sintonía", enfatizó.

En aquella publicación también hizo mención de que, junto con Homan, tuvieron "un éxito tremendo en Washington D. C., Memphis, Tennessee, Nueva Orleans, Luisiana, y prácticamente en todos los demás lugares que hemos visitado". "Tanto el gobernador Walz como yo queremos mejorar", puntualizó el líder republicano.

Estos anuncios dejan entrever que, además de la separación del comandante de la Patrulla Fronteriza, el gobierno federal y la administración del estado podrían contemplar una serie de medidas de trabajo en conjunto, donde las autoridades migratorias podrían tener un mayor protagonismo, ya que, según anunció Trump, su prioridad es limpiar el estado de todo índice de criminalidad, sin hacer mención directa sobre las acciones concretas para sancionar a los agentes que dispararon a matar a Pretti y Good.

Según The Atlantic, Bovino no será sancionado, sino que será cambiado de puesto y regresaría a su antiguo trabajo en El Centro, California, donde permanecería hasta su jubilación.

"Es un gran paso"

La noticia sobre la salida del comandante fue tomada con un leve optimismo por los residentes de Minneapolis, señalando que este paso es el primero, pero no es suficiente para la demanda principal: justicia. A esta información se suma la decisión del juez federal de Minnesota, Patrick Shilitz, de citar al director interino de ICE, Todd Lyons, la cual simbolizaría un avance importante, al menos desde las autoridades estatales, en no dejar que los casos de Alex Pretti y Renee Good queden impunes.

"La salida de Bovino es un gran paso para la desescalada de la violencia, pero la comunidad está convencida de que debemos seguir en las calles. Las protestas no se detendrán, ya no basta con que se vayan, queremos justicia", dijo Evan Freese, un profesor que vive a cuatro calles del lugar donde fue abatido Pretti, a EFE.

Asimismo, Freese agregó que el Gobierno "quiere desaparecer" todo vestigio que recuerde los atropellos y muertes ocasionadas por sus mismas autoridades, incluyendo las vigilias y actos de protestas con imágenes de los fallecidos. "Las acciones de ICE en la ciudad se salieron de control de una forma que nos golpea profundamente", agregó.

Desde la Casa Blanca, no se asumió culpa alguna y se responsabilizó a los Gobiernos democráticos, además de justificar las acciones arbitrarias y hacerlas pasar como un acto de "defensa propia".