Entre abril y octubre de 2025, se hicieron cuatro ventas a futuro que involucraron 9,6 toneladas de oro. Foto: AFP.

Entre abril y octubre de 2025, se hicieron cuatro ventas a futuro que involucraron 9,6 toneladas de oro. Foto: AFP.

El Banco Central de Bolivia (BCB) ha informado sobre una serie de operaciones relacionadas con el Gobierno del expresidente Luis Arce en torno a las reservas de oro, destacando ventas a futuro programadas para 2025. Estas operaciones generaron compromisos pendientes por un total de 6,6 toneladas de oro, cuyo valor se aproxima a los 921 millones de dólares.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que, durante la gestión de Arce (2020-2025), se recurrió a la venta de oro a futuro como una estrategia para obtener divisas que se destinarían a la importación de combustibles. Esto dejó lo que se ha denominado una "herencia financiera" significativa para el actual gobierno.

TE RECOMENDAMOS UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Entre abril y octubre de 2025, se hicieron cuatro ventas a futuro que involucraron 9,6 toneladas de oro, de las cuales se entregaron tres. Las 6,6 toneladas restantes se entregarán en tres plazos: 4,3 toneladas en junio de 2026, 1,1 toneladas en agosto y 1,2 toneladas en octubre.

Operaciones consideradas inusuales

La compra adelantada de oro por 1.914 millones de bolivianos a dos empresas, operación que el BCB está investigando. Además, reportó un contratiempo en octubre de 2025, cuando envió 0,93 toneladas de oro al extranjero para su refinación, pero el metal fue retenido por problemas legales en el país de destino. Después de gestiones técnicas y diplomáticas, el oro fue restituido al BCB en diciembre de 2025.

David Espinoza, presidente del BCB, indicó que todas las operaciones atípicas serán investigadas a fondo y, de ser necesario, se aplicarán las normativas vigentes para deslindar responsabilidades. El presidente del BCB también criticó la política de la gestión anterior, afirmando que la compra de oro no tenía como objetivo fortalecer las reservas internacionales, sino financiar la importación de combustibles.

Excesiva concentración de las reservas internacionales

El informe del BCB también alertó sobre la excesiva concentración de las reservas internacionales de Bolivia en oro, representando el 85% de los ahorros del país, la mayor proporción de la región. Esta situación ha sido calificada como “técnicamente inadecuada”, ya que solo 3,1 toneladas de las reservas se encuentran en custodia inmediata dentro de Bolivia, mientras que el resto está invertido en bancos de Estados Unidos, Alemania y Suiza para generar intereses.

Además, informó que las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia superaron los 3.500 millones de dólares, cifra que supera los 3.277 millones registrados el 2 de diciembre de 2025.