Perú ha sorprendido con la compra de 24 aviones de combate multirol que potenciarán su Fuerza Aérea. El Gobierno dio luz verde a una operación financiera de alto monto que busca modernizar de forma integral la capacidad defensiva del país, lo que abre paso a la etapa de negociación.

Esta iniciativa no pasa desapercibida. Ha despertado interés dentro y fuera del Perú, en especial en países de la región como Chile, y se perfila como una apuesta estratégica que marcará el rumbo de la defensa nacional durante los próximos años.

¿Cuál será la inversión para la compra de los 24 cazas multirol?

El Gobierno peruano, liderado por el presidente interino José Jerí, dio un paso clave al oficializar la autorización de un endeudamiento interno que garantiza, en una primera fase, 2.000 millones de dólares. Este monto forma parte de un financiamiento mayor, de 3.500 millones de dólares, previsto para la adquisición de los nuevos aviones de combate.

La decisión se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y apunta a renovar una flota aérea que ya acumula varias décadas de servicio y presenta claros signos de desgaste tecnológico.

Durante una actividad oficial previa, el primer ministro Ernesto Álvarez respaldó el alcance del programa al remarcar que contar con capacidad disuasiva no es un lujo. “Todos tenemos que tener cierto nivel de capacidad disuasiva y eso, más que una exigencia, es una necesidad imperiosa”, afirmó al explicar la dimensión del plan de modernización militar.

Nuevas reglas en el Manual de Contrataciones

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) obtuvo el visto bueno del Ministerio de Defensa para introducir cambios de fondo en el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, versión 9. La actualización redefine los criterios bajo los cuales se elegirá al proveedor y supone un punto de quiebre en el proceso.

Uno de los ajustes más importantes es la incorporación de la modalidad de Secreto Militar, una figura que habilita la contratación directa cuando solo un fabricante cumple con las especificaciones requeridas. Para aplicar esta vía, se necesita el pronunciamiento favorable de la Contraloría General de la República y la coincidencia plena entre la propuesta presentada y los estudios técnicos del Comité de Estudio Técnico Operacional (CETO).

El manual también deja una regla clara: el presupuesto no admite márgenes ni flexibilidades. Solo avanzarán las ofertas que se ajusten a los recursos disponibles. Aunque tres fabricantes superaron la evaluación técnica —la estadounidense Lockheed Martin con el F-16 Block 70, la sueca SAAB con el Gripen y la francesa Dassault con el Rafale F4—, hoy la verdadera diferencia pasa por el aspecto económico.

A la espera del proveedor de los aviones de combate

El portal BioBioChile reveló que SAAB es, hasta ahora, el único fabricante que presentó una propuesta dentro del límite presupuestal fijado: 3.500 millones de dólares por 24 cazas modelo Gripen. En contraste, las ofertas de Lockheed Martin y Dassault rebasan ese tope.

La propuesta estadounidense, que plantea la venta de 12 F-16, 10 F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70 por 3.420 millones de dólares. La cifra queda apenas por debajo del monto total disponible, pero cubre solo la mitad de los aviones que se busca adquirir.

En el caso francés, Dassault elevó su oferta de 12 a 18 Rafale; aun así, el precio solicitado continúa por encima de los recursos asignados, lo que mantiene a su propuesta fuera del margen previsto.

El camino hacia la recuperación de capacidades militares

La modernización de la aviación de combate resulta una necesidad urgente y se ha colocado entre las principales prioridades del Estado. El objetivo es que la Fuerza Aérea del Perú recupere de manera integral su capacidad operativa y pueda cumplir, sin restricciones, las funciones que la Constitución le asigna.

Hoy, la institución aérea opera con aeronaves como los Mirage 2000P/DP, los MiG-29S/SMP Fulcrum C y los Sukhoi Su-25 Frogfoot. Todas superan los 30 años de servicio y presentan limitaciones cada vez más evidentes para misiones de defensa y control efectivo del espacio aéreo.

En una línea similar de fortalecimiento militar, el ministro Álvarez explicó que el Ejército también atraviesa un proceso de recuperación de capacidades. Señaló que la reposición del transporte blindado de tropas se complementa con la compra de tanques de primera línea, en reemplazo de los antiguos T-55 de origen soviético, los cuales ya no ofrecen capacidad disuasiva y han quedado totalmente obsoletos.

Según informó el portal especializado defensa.com, el programa de adquisición aérea no se limita a la compra de aviones. Incluye armamento, simuladores de vuelo, documentación técnica y un esquema de compensaciones industriales que contempla transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades técnicas dentro del país.