Prisión preventiva para joven acusado de asaltar y golpear a un conductor en Nuevo Chao

El joven y sus cómplices agredieron a la víctima para robarle el acceso a su cuenta digital. Fuente: Difusión.

El joven y sus cómplices agredieron a la víctima para robarle el acceso a su cuenta digital. Fuente: Difusión.

Nueve meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva dictada por el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú para un Jholvert Rubio Paz, un joven de 21 años acusado de asaltar con violencia a un conductor en el distrito de Nuevo Chao.

De acuerdo a las declaraciones preliminares, el agraviado fue interceptado por Rubio Paz y sus dos cómplices menores de edad, cuando se dirigía a trabajar como conductor de transporte de personal.

Tras reducirlo, lo obligaron a desplazarse a un descampado cerca de su vivienda. En dicho lugar, le habrían golpeado salvajemente en diferentes partes del cuerpo, e inclusive lo amenazaron de muerte colocándole un arma blanca a la altura de su cuello, con el objetivo de obtener la clave de su cuenta digital.

Tras lograr su cometido, los tres sujetos habrían vaciado la cuenta del agraviado para posteriormente darse a la fuga, al ser descubiertos por familiares de la víctima. Sin embargo, gracias a la denuncia interpuesta y a la rápida intervención de los efectivos policiales, se pudo detener a los presuntos implicados, minutos después del suceso violento.

Ante los hechos presentados y después de evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú declaró fundado el pedido de prisión preventiva para Jholvert Rubio, quien fue trasladado al penal de varones de El Milagro.

De comprobarse su participación, el ahora investigado podría recibir una condena de 12 años de cárcel efectiva, tal como lo estipulan los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano.