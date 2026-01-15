Ecuador se alista para ingresar a una industria estratégica que ha estado históricamente en manos de unos pocos países: la infraestructura espacial. El proyecto de construir el primer puerto espacial del país, previsto para estar operativo en 2030, representa un cambio significativo en la política científica y tecnológica nacional.

Un puerto espacial, o espacio-puerto, es una instalación avanzada destinada a facilitar el lanzamiento, aterrizaje, recuperación y operación de vehículos espaciales. A diferencia de los centros espaciales tradicionales, que están diseñados solo para cohetes verticales, los puertos espaciales modernos permiten operaciones tanto verticales como horizontales.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

Un proyecto que promete marcar un hito en el mundo astronáutico en Sudamérica

La compañía Blackstar Orbital se asoció con la firma ecuatoriana Leviathan Space Industries para una alianza estratégica. Juntas, han estado trabajando durante años para hacer realidad el proyecto del primer puerto espacial del país.

“En el año 2023 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transporte para comenzar a trabajar en el marco regulatorio necesario para todos estos futuros vuelos comerciales; adicionalmente, también se logró que Ecuador sea parte de los acuerdos Artemis con NASA. Ecuador está ahora en la agenda espacial internacional”, destacó Robert Aillon, fundador de Leviathan Space Industries.

A nivel mundial, los puertos espaciales tienen un papel que va mucho más allá de simplemente lanzar satélites. Son puntos clave en una economía espacial que sigue creciendo, abarcando áreas como telecomunicaciones, observación de la Tierra, navegación, investigación científica, defensa, transporte suborbital, turismo espacial y pruebas de nuevas tecnologías.

La importancia de la ubicación geográfica de Ecuador

Ecuador tiene un lugar privilegiado para el desarrollo de actividades espaciales gracias a su ubicación geográfica. En esa lìnea, los países cercanos a la línea ecuatorial ofrecen ventajas claras, como el aprovechamiento de la velocidad de rotación de la Tierra, lo que reduce el consumo de combustible y mejora la eficiencia de los lanzamientos orbitales.

“Se facilita el tema del lanzamiento de cohetes, el tema del regreso de cápsulas del espacio, el tema de comunicaciones, el tema de entrenamiento o turismo espacial, los astronautas necesitan practicar y también el tema de ciencia, de biodiversidad que aquí es algo increible que facilita mucho”, comentó Robert Aillon.

En América Latina, los antecedentes en este campo son limitados. Brasil tiene el Centro de Lanzamiento de Alcántara, mientras que otros países han optado por infraestructuras más pequeñas o han formado alianzas internacionales. En este contexto, el proyecto ecuatoriano se destaca por su ambición y su enfoque integral, que abarca la logística espacial y entrenamiento.

PUEDES VER: Japón y su aporte tecnológico con drones a estos 4 países de América Latina para vigilar sus mares y frenar la pesca ilegal china

Las consecuencias que tendría la construcción de puerto espacial

El proyecto ecuatoriano, que contempla una inversión de hasta 800 millones de dólares, tiene como objetivo generar empleo especializado y promover el crecimiento en sectores como ingeniería, logística, software, telecomunicaciones y servicios científicos. También enfrenta un desafío institucional significativo: la creación de un marco regulatorio robusto para vuelos espaciales y suborbitales, que esté alineado con los estándares internacionales de seguridad, responsabilidad y protección ambiental.

Sin e,mbargo, la experiencia internacional demuestra que estos proyectos suelen generar debates. La construcción de puertos espaciales a menudo desencadena debates a nivel local sobre el uso del suelo, los impactos ambientales, la seguridad aérea y la soberanía tecnológica. La gestión de riesgos, que abarca desde posibles accidentes hasta interferencias electromagnéticas, requiere de un gobierno con capacidad y mecanismos de supervisión autónomos y eficaces.