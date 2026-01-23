HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

La operación representa el primer ataque letal en el que Estados Unidos ha dirigido acciones contra una embarcación desde la captura de Nicolás Maduro, que ocurrió el sábado 3 de enero.

El Comando Sur de EE. UU. realizó un ataque en el Pacífico oriental contra una embarcación narcoterrorista.
El Comando Sur de EE. UU. realizó un ataque en el Pacífico oriental contra una embarcación narcoterrorista. | Foto: Southcom (X)

El Comando Sur de EE. UU. informó que realizó un ataque contra un buque operado por presuntas organizaciones terroristas este viernes 23 de enero. La organización confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de comercio ilegal de drogas.

Además, la entidad adscrita al Departamento de Guerra señaló que dos presuntos "narcoterroristas" murieron y una tercera persona sobrevivió al ataque. Tras la intervención, se notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

EE. UU. revela que dejó dos 'narcoterroristas' muertos

A través de su cuenta de X, el Comando Sur explicó que el ataque cinético letal contra una 'narcolancha' estuvo a cargo del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Además, la misión fue realizada por la 'Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear', que lidera los esfuerzos para garantizar la seguridad marítima e interceptar embarcaciones sospechosas de violar las sanciones en la región.

Desde septiembre de 2025, Estados unidos ha ejecutado 36 ataques dirigidos a presuntas 'narcolanchas'. En consecuencia, ha causado la muerte de más de 100 personas. De este total, tres han logrado sobrevivir, mientras que una persona permanece desaparecida. Las acciones se han llevado a cabo en diferentes cuerpos de agua, con 11 embarcaciones atacadas en el mar Caribe y 24 en el océano Pacífico.

Tormenta Fern pone en riesgo a más de 200 millones de personas en EE. UU.: ¿cuáles serán los estados afectados?

lr.pe

¿Cuándo fue el último ataque letal de EE. UU. en la región?

El miércoles 31 de diciembre de 2025, el Comando Sur anunció la ejecución de dos ataques en la víspera de Año Nuevo. Estas operaciones culminaron con la muerte de ocho personas, quienes se encontraban a bordo de cinco embarcaciones que también estaban presuntamente vinculadas a actividades de narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

