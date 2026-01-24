HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China abre investigación contra el general de mayor rango de Xi Jinping por “supuestas infracciones graves”

Zhang Youxia, aliado cercano de Xi Jinping, es vicepresidente de la Comisión Militar Central y ha desempeñado un papel clave en la reestructuración del Ejército Popular de Liberación.

La campaña anticorrupción emprendida por Xi en 2012, que tuvo como uno de sus principales objetivos al ejército. Foto: Composición LR/AFP.
La campaña anticorrupción emprendida por Xi en 2012, que tuvo como uno de sus principales objetivos al ejército. Foto: Composición LR/AFP.

El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció la apertura de una investigación contra Zhang Youxia, el general de mayor rango en el país, quien ocupa el segundo puesto en la Comisión Militar Central (CMC), solo por debajo del presidente Xi Jinping. La investigación también afecta a Liu Zhenli, jefe de gabinete del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC. Ambos oficiales son objeto de acusaciones por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley, según informó el ministerio el pasado sábado.

Zhang, de 75 años, es considerado uno de los aliados más cercanos de Xi Jinping dentro del ámbito militar. El veterano desempeñó un papel clave en la reestructuración del Ejército Popular de Liberación (EPL). Como vicepresidente de la CMC, su membresía en el Politburó lo posiciona como una figura clave dentro del Partido Comunista Chino (PCCh).

Campaña anticorrupción en el Gobierno chino

La campaña anticorrupción emprendida por Xi en 2012, que tuvo como uno de sus principales objetivos al ejército, continúa teniendo repercusiones significativas en las estructuras más altas del Ejército Popular de Liberación (EPL).

En 2023, esta ofensiva llegó a afectar a la Fuerza de Cohetes, y en octubre de 2025, ocho generales de alto rango fueron expulsados del Partido Comunista de China por cargos de corrupción, entre ellos He Weidong, el segundo general del país. He, que había servido bajo el mando de Xi y junto a Zhang Youxia en la Comisión Militar Central (CMC), se sumó a la lista de altos oficiales caídos.

Investigación no se reduce a Zhang Youxia

El Ministerio de Defensa de China, en un comunicado emitido por la agencia Xinhua, informó también que se ha iniciado una investigación sobre Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, y Zhang Youxia, vicepresidente de la misma. Aunque el comunicado no especifica las violaciones exactas atribuidas a ambos, las investigaciones previas vinculan corrupción.

En los últimos años, dos exministros de Defensa también fueron expulsados del Partido por delitos similares. Esta represión ha tenido un impacto directo en la adquisición de armamento avanzado y en los ingresos de algunas de las principales empresas de defensa del país.

La cercanía de Zhang con Xi y la relevancia de su cargo en la CMC, el órgano encargado del mando supremo del ejército, han hecho que diplomáticos y analistas de seguridad internacionales sigan de cerca estos desarrollos.

Segunda vez en la historia que un general es apartado

La destitución de Zhang Youxia es un evento histórico, siendo la segunda vez desde la Revolución Cultural (1966-1976) que un general en funciones de la Comisión Militar Central es apartado de su cargo. Zhang no ha sido visto en público desde el 20 de noviembre, cuando mantuvo conversaciones con el ministro de Defensa ruso en Moscú.

Curiosamente, a principios de noviembre, había prometido en un artículo erradicar la "falsa lealtad" y los "hombres de dos caras" dentro del ejército, instando a la eliminación de las "influencias venenosas" y los problemas de larga data en las filas militares.

