Mundo

La ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera está en América Latina: supera a Tokio, Shanghái y hasta São Paulo

Esta enorme ciudad de América Latina tiene una población superior a los 400.000 habitantes y, pese a su aislamiento, se consolida como un centro de comercio vital en la región.

Esta ciudad de América Latina cuenta con hitos arquitectónicos como la Casa de Fierro de Gustave Eiffel y ofrece expediciones por el río Amazonas.
Esta ciudad de América Latina cuenta con hitos arquitectónicos como la Casa de Fierro de Gustave Eiffel y ofrece expediciones por el río Amazonas.

En el corazón de la selva amazónica, se encuentra la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Este peculiar destino es uno de los puntos más aislados del planeta, ya que solo se puede llegar por avión o por barco. Tras su histórico auge en la industria del caucho a inicios del siglo XX, la localidad se transformó en un referente del turismo sostenible y un punto estratégico para investigadores atraídos por la vasta biodiversidad de la Amazonía de un país de América Latina.

A pesar de su aislamiento geográfico, la ciudad latinoamericana funciona como un centro de comercio vibrante que conecta la región con el resto del país y el mundo a través de rutas fluviales y aéreas. National Geographic resalta a ese lugar como un ejemplo de prosperidad y reinvención sin infraestructuras terrestres tradicionales. Su enfoque en la conservación y el respeto por el entorno natural asegura una cultura rica que atrae a miles de turistas cada año hacia este ecosistema único.

¿Cuál es la ciudad de América Latina, considerada la más grande del mundo sin acceso por carretera?

Iquitos destaca como la ciudad más grande del mundo sin conexión terrestre, con una población superior a los 400.000 habitantes. Según la Municipalidad Provincial de Maynas, su ubicación en plena selva amazónica impide el acceso por carretera, por lo que el transporte depende exclusivamente de vuelos o de la navegación por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. Este aislamiento geográfico preserva la identidad distintiva y las tradiciones locales de la zona.

La economía y cultura de esta metrópoli peruana mantienen un vínculo profundo con el río Amazonas. Como señala un informe de The Guardian, la ausencia de rutas terrestres convierte a la ciudad en un destino exclusivo centrado en la biodiversidad y el ecoturismo. A pesar de los retos logísticos, Iquitos se consolida como un polo de atracción mundial gracias a su historia y su entorno natural único.

¿Cómo es Iquitos y qué opciones hay para acceder ahí?

Iquitos destaca como un destino fascinante debido a su biodiversidad y su cultura amazónica. La ciudad cuenta con hitos arquitectónicos como la Casa de Fierro de Gustave Eiffel y ofrece expediciones por el río Amazonas. Este entorno natural permite la observación de flora y fauna endémica en el corazón de la selva tropical peruana.

La localidad promueve el turismo sostenible y el ecoturismo como motores de desarrollo económico. Según Lonely Planet, Iquitos representa un modelo de crecimiento respetuoso con el medio ambiente a pesar de su aislamiento geográfico. Además, la región mantiene un compromiso firme en la lucha contra la explotación infantil para asegurar un sector turístico responsable.

El acceso a la ciudad ocurre únicamente por vía aérea o fluvial. Los vuelos desde Lima son la ruta más rápida, mientras que el trayecto en barco desde Pucallpa brinda una experiencia inmersiva. Ambas opciones conectan a los viajeros con la vida ribereña y los paisajes profundos de la Amazonía.

¿Cuáles son las ciudades más grandes del mundo?

Además de Iquitos, existen varias ciudades en el mundo que destacan por su tamaño y población, aunque con acceso por carretera. Aquí algunas de las más grandes:

  • Tokio, Japón: aproximadamente 37.4 millones de habitantes.
  • Delhi, India: alrededor de 31 millones de habitantes.
  • Shanghái, China: con una población que supera los 26 millones de personas.
  • São Paulo, Brasil: más de 22 millones de habitantes.
  • Ciudad de México, México: alrededor de 21 millones de personas.

Estas ciudades son ejemplos de metrópolis que, a diferencia de Iquitos, cuentan con redes de transporte terrestre desarrolladas y conectan a millones de personas a través de extensas infraestructuras viales.

