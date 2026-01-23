El acceso a la zona de este volcán en un país de América Latina depende directamente de la situación meteorológica y del estado de la carretera hacia el yacimiento. | @EarthquakeChil1/X

El acceso a la zona de este volcán en un país de América Latina depende directamente de la situación meteorológica y del estado de la carretera hacia el yacimiento.

El volcán Yagrumito, situado al noreste de un país de América Latina y en medio de dos placas tectónicas, destaca por su inusual expulsión de lodo y gas metano mediante un cráter reducido. Esta actividad geológica atrae a científicos y turistas interesados en un ecosistema único, el cual requiere precauciones ante la liberación constante de sedimentos y gases. Aunque el sitio posee una alta importancia científica, la variabilidad de su entorno según las estaciones y las condiciones geológicas locales definen la experiencia en este fenómeno natural.

El acceso a esta zona depende directamente de la situación meteorológica y del estado de la carretera hacia el yacimiento. Los visitantes encuentran en este lugar una oportunidad educativa sobre procesos geológicos subyacentes, más allá del simple atractivo visual. A pesar de las dificultades de accesibilidad, Yagrumito permanece como un destino de interés para quienes buscan explorar los misterios de la geografía nacional y sus manifestaciones menos convencionales.

Este fenómeno de volcanismo de lodo resulta de la presión acumulada de fluidos y gases en la cuenca oriental de Venezuela.



¿Cómo es el volcán Yagrumito y en qué país de América Latina se encuentra?

El volcán Yagrumito es una formación geológica ubicada en el estado Monagas, Venezuela, cerca de la ciudad de Maturín. A diferencia de los volcanes convencionales, este expulsa lodos, metano y agua fósil en lugar de lava fundida. Su estructura alcanza una altura de entre 2 y 3 metros, con una extensión de 2.000 metros cuadrados donde emergen sedimentos con más de 25 millones de años de antigüedad. Su tamaño puede cambiar, según la estación climática: la sequía de verano espesa el material y eleva el cráter, mientras que las lluvias hidratan la mezcla y reducen su altura.

Este fenómeno de volcanismo de lodo resulta de la presión acumulada de fluidos y gases en la cuenca oriental del país. Yagrumito integra un sistema regional junto a otros focos como La Candelita y Cerro Diroco, los cuales atraen interés científico por sus propiedades únicas. Esta actividad geotérmica posiciona a la región como un referente de este tipo de formaciones en América Latina, junto a países como Colombia y Ecuador.

La sequía de verano espesa el material y eleva el cráter del volcán venezolano.



¿Por qué no expulsa lava Yagrumito?

Yagrumito carece de lava porque funciona como un volcán de lodo, originado por la acumulación de sedimentos arcillosos y gases en una cuenca sedimentaria. La presión de fluidos como el metano y el agua fósil fractura las rocas y permite el ascenso de materiales hacia la superficie sin intervención de actividad magmática. Este proceso actúa como una válvula de seguridad natural que libera la presión tectónica del ecosistema subterráneo.

La mezcla de lodo y gas posee una relevancia fundamental en la dinámica global del carbono y la estabilidad ambiental. La liberación de metano permite que los científicos comprendan mejor la migración de gases hacia la atmósfera y su impacto en el cambio climático. Además, el estudio de estos fenómenos geológicos aporta datos valiosos sobre la generación de recursos en el subsuelo y el comportamiento de las placas terrestres.

Yagrumito integra un sistema regional junto a otros focos como La Candelita y Cerro Diroco.



¿Qué pasaría con este volcán, ubicado entre placas tectónicas, si hay un sismo?

Yagrumito se ubica en una región geológica activa entre la placa tectónica del Caribe y la placa Sudamericana. Esta posición estratégica eleva la probabilidad de actividad sísmica debido a las tensiones acumuladas entre ambas estructuras. Aunque la dinámica del volcán de lodo depende principalmente de la presión de fluidos subterráneos, un terremoto tiene el potencial de alterar su estructura física, modificar la liberación de gases y lodo, o generar nuevos desplazamientos en la superficie del terreno cerca del cráter.

La interacción tectónica influye de forma indirecta en la magnitud de los eventos locales. En periodos de alta sismicidad, el volcán funciona como una válvula de escape para la presión acumulada por los movimientos de las placas. Ante esta situación geológica compleja, los expertos recomiendan un monitoreo constante para predecir cambios en el comportamiento de la zona y mitigar riesgos ante posibles fracturas en la tierra