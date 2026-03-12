HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Este programa busca optimizar la gestión judicial y ofrecer una valiosa experiencia práctica a jóvenes, fortaleciendo así el sistema de justicia en temas civiles.

La participación de estos jóvenes ayudará a reducir los tiempos de respuesta en procesos civiles. Fuente: Difusión.
La participación de estos jóvenes ayudará a reducir los tiempos de respuesta en procesos civiles. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida oficial a los treinta y cinco jóvenes, entre estudiantes y egresados de la carrera profesional de Derecho, que se incorporan a la institución, a través del Programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil, una iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de las acciones de descarga procesal de los órganos jurisdiccionales de dicha especialidad.

La titular de la primera Corte del Perú republicano manifestó que este programa no solo refleja el compromiso con la modernización y optimización de la gestión judicial, sino que también representa una valiosa experiencia formativa para todos los participantes, quienes tendrán la oportunidad de conocer de manera directa el funcionamiento del sistema jurisdiccional en materia civil y la labor que se desarrolla al servicio de los usuarios.

Asimismo, resaltó el impacto real que tendrá su trabajo en la vida de las personas, y los exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad, entusiasmo y vocación de servicio.

Por su parte, el Dr. Augusto Ruidías Farfán, presidente (d) del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil en la Corte de La Libertad, expresó que, gracias a la participación de estos jóvenes, se fortalecerán las acciones de descarga procesal y se contribuirá a reducir los tiempos de respuesta en los órganos jurisdiccionales civiles.

A su vez, reafirmó también el compromiso institucional de continuar construyendo un sistema de justicia más eficiente, oportuno y cercano a la ciudadanía.

Finalmente, la administradora del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte, Abg. Katerin Culqui Mori, instó a los voluntarios a trabajar con esfuerzo y compromiso para atender las distintas necesidades de los usuarios de dicha especialidad, destacando también las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la institución.

Este evento también contó con la presencia del Dr. Eliseo Giammpol Taboada Pilco, presidente de la Comisión Distrital de Implementación y Ejecución del Voluntariado Judicial de la Corte; así como del Ms. Aldo Aníbal Gutiérrez Fabián, jefe de Servicios Judiciales y secretario técnico de la comisión, quienes expresaron sus mejores deseos de éxito a los jóvenes en el desempeño de sus funciones como voluntarios.

Cabe indicar que la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha sido seleccionada como una de las cuatro Cortes del país para implementar este programa piloto, constituyendo un reconocimiento al trabajo institucional y a la capacidad de innovación.

