Sociedad

Dejó el Perú para estudiar becado en prestigiosa universidad de música en Estados Unidos y logró graduarse con doble título

En su primera audición para la universidad estadounidense, el joven Mauricio Félix no logró obtener la beca completa. Sin embargo, tras prepararse durante siete meses, lo intentó nuevamente, fusionando el jazz con la música peruana, y logró conseguirla.

Joven peruano logró graduarse con doble grado en Universidad de Berklee
Joven peruano logró graduarse con doble grado en Universidad de Berklee | Foto: Difusión/ Composición LR

A sus 22 años, el talentoso joven peruano Mauricio Félix se graduó con doble grado en Arreglos Musicales y Composición para Cine en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, el Berklee College of Music. Originario de Lima y residente en San Borja, Félix compartió en una entrevista con La República cómo, desde los 15 años, su pasión por la música lo llevó a tomar decisiones clave que transformaron su vida.

Desde su etapa escolar en el San Ignacio Recalde, cuando se unió a la banda escolar y comenzó a explorar nuevos géneros, Mauricio se dio cuenta de que la música era su verdadera pasión. “Lo comencé a tomar en serio cuando en el colegio estuve en la banda de jazz, ahí descubrí mi género favorito, lo que me enganchó rápidamente a la música”, precisó.

lr.pe

Preparación en Perú: El pilar de su éxito en Berklee

Antes de ingresar a Berklee, Mauricio Félix se preparó en Perú con destacados músicos como Luis Linares, Rafael Otárola, Omar Rojas y Felipe Pumarada, quien lo introdujo a la riqueza de la música peruana tradicional. Gracias a su orientación, pudo perfeccionar su técnica instrumental, mejorar su comprensión de la teoría musical y profundizar en los géneros autóctonos. Esta formación sólida y variada fue fundamental para su éxito en la audición, permitiéndole desarrollar una propuesta única que fusionaba lo tradicional con lo moderno.

Además de recibir formación, Mauricio tuvo la oportunidad de compartir su conocimiento con otros músicos, lo que le permitió experimentar de manera más profunda con los géneros tradicionales peruanos. Esta experiencia resultó crucial en su audición para Berklee, ya que le permitió desarrollar una voz artística única, que más tarde fusionaría con el jazz, creando una propuesta musical auténtica y diferenciada.

lr.pe

¿Cómo fue su proceso para ingresar a la Universidad de Berklee?

Para ingresar a Berklee, la prestigiosa universidad de música en Boston, Mauricio tuvo que pasar por una audición. En su primer intento, presentó una pieza de jazz con bajo eléctrico. Aunque su interpretación fue bien recibida, no consiguió la beca que esperaba, ya que la música que presentó era un estilo muy común entre los aspirantes.

En su segunda audición, se preparó durante 7 meses y decidió ofrecer algo distinto: una pieza peruana titulada 'Junio Garúa' de Laura Andrea Leguía, en la que fusionó el jazz con la música tradicional peruana. Esta propuesta original cautivó a los evaluadores, quienes le otorgaron la beca para estudiar en Berklee. "Ellos buscan qué puedes ofrecer tú que quizá otro no tenga. O sea, demostrar que eres un artista único y auténtico", precisó.

Mauricio Félix con su grupo en la Universidad de Berklee.

lr.pe

De la producción musical a la composición para cine

Félix inicialmente se interesó por la producción musical, pero fue al tomar clases de arreglos que descubrió su pasión por escribir música. Al conocer a estudiantes de composición para cine, se sintió atraído por esa área y decidió estudiarla junto con la carrera de Arreglos Musicales, lo que le permitió obtener un doble grado en Berklee. Aunque este camino fue demandante, lo consideró muy enriquecedor, ya que ambos campos se complementaban perfectamente.

En su carrera profesional, Mauricio ha trabajado tanto en la composición para cine como en arreglos musicales. Tuvo la oportunidad de componer música para videojuegos estadounidenses (Sprout y The Oracle Scrolls), lo que le permitió explorar nuevas formas de expresión musical. Además, ha trabajado con el saxofonista Diego Herrera en una gira por Lima, donde también realiza arreglos para sus conciertos, ampliando su experiencia y su capacidad creativa.

Luego de graduarse en Berklee en 2025, Mauricio planea continuar con su carrera profesional, buscando oportunidades en Los Ángeles, el centro de la industria del cine. Mientras tanto, se está estableciendo en Lima, aprovechando el tiempo para conectar con otros músicos y seguir tocando, siempre buscando nuevas experiencias que lo impulsen a seguir creciendo.

lr.pe

Consejos y reflexiones personales para jóvenes músicos

El músico recomienda a los jóvenes que sigan sus pasiones y se dediquen a lo que realmente les gusta, sin preocuparse por la perfección inmediata. También subraya la importancia de las conexiones genuinas y de salir de la zona de confort. Para aquellos que sueñan con estudiar fuera, su consejo es aprovechar las oportunidades para aprender de diversas culturas y estar siempre abiertos a nuevas experiencias que enriquezcan tanto la vida personal como profesional.

