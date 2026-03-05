Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

La congresista Maricarmen Alva se pronunció por primera vez sobre su derrota en la votación del último 18 de febrero donde se eligió a su oponente, José Balcázar, como jefe de Estado.

En diálogo con Canal N, la parlamentaria justificó su derrota indicando que Balcázar "era más fácil de manejar" y que se negociaron ministerios con las bancadas del Parlamento.

"Decir que yo me llevaba mal (con las bancadas) o que tenía antipatías es una excusa para decir que no era una buena candidata. Pueden decir cualquier cosa. Acá lo que hubo es una negociación y han preferido tener a Balcázar, a quien respeto, pero era más fácil manejarlo a él que a mí", expresó.

Además, responsabilizó al actual mandatario de "haber ofrecido ministerios". "Sabemos que ha tenido llamadas y sé de gente que ha escuchado como ofrecía los ministerios como caramelos... en general a todas las bancadas", dijo.

Consideró que ella no era "amiguísima" para ser elegida, pues sí buscaba cambiar y "darle un giro" al gabinete.