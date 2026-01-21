El gobierno de Vladímir Putin y el presidente Donald Trump responsabilizaron a Zelenski de obstaculizar el acuerdo de paz. | Composición LR | Jazmin Cera

Rusia confirmó que el presidente Vladímir Putin se reunirá este jueves 21 de enero de 2026 con el emisario estadounidense Steve Witkoff para discutir el acuerdo de paz con Ucrania. "Está en la agenda del mandatario", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal TASS. Sin embargo, el funcionario no precisó el lugar del encuentro.

En contraste, Witkoff aseveró en la cadena CNBC que viajará a Moscú junto al otro enviado especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno del líder republicano Donald Trump. Kushner también busca poner fin al conflicto desatado por la operación rusa a gran escala en Kiev en 2022.

El encuentro entre Vladímir Putin, Jared Kushner y Steve Witkoff se producirá cuando líderes como Donald Trump, Javier Milei, Emmanuel Macron, Daniel Noboa, Gustavo Petro y Volodímir Zelenski lleguen a la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial. Este evento busca establecer mecanismos de cooperación en un contexto de fragmentación geopolítica y cambios tecnológicos acelerados.

En ese escenario, el emisario Witkoff discutirá con Rusia un acuerdo de paz que termine con la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú, a pesar de que el asunto territorial sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones. Además de exigir a Ucrania la retirada de las tropas de las áreas restantes en el este del Donbás, el gobierno de Putin también demanda el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Es importante destacar que Witkoff ya se había reunido el 2 de diciembre de 2025 con Putin para abordar el plan de paz. "Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen", declaró a la prensa rusa el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, quien calificó la reunión como "útil, constructiva y sustancial".

Rusia y Donald Trump cuestionan a Volodímir Zelenski

Durante una entrevista concedida a Reuters, el presidente Donald Trump responsabilizó a Volodímir Zelenski de ser el principal obstáculo para alcanzar un plan que ponga fin a la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania. Incluso dijo que Moscú estaría dispuesto a cerrar la campaña militar. "Creo que él está listo para llegar a un acuerdo", señaló el líder republicano al referirse a Putin.

El Kremlin también cuestionó a Zelenski y advirtió que Kiev está quedándose sin tiempo para aceptar las demandas rusas. En declaraciones a la prensa, el portavoz Dmitri Peskov indicó que "la situación se deteriora día a día para el gobierno ucraniano". "Es hora de que Zelenski tome la decisión correcta", expresó.

Sin embargo, el presidente Zelenski había anunciado que negociadores ucranianos, estadounidenses y europeos acordaron un plan de 20 puntos para frenar el conflicto. El documento, reformulado tras la propuesta inicial de Washington que favorecía en gran medida a Moscú, reúne acuerdos bilaterales para poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano y crear un sistema destinado a sostener la paz mediante garantías y sanciones internacionales.