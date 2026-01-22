HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Rospigliosi, el caso Cayara y Enrique Valderrama en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

ByteDance vendió la mayoría de la plataforma de videos en Estados Unidos a inversores locales como Oracle y Silver Lake, de esta manera aseguró la continuidad de la app.

TikTok anuncia la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC para operar en EE.UU.
TikTok anuncia la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC para operar en EE.UU. | Foto: AFP

TikTok anunció este jueves la creación de una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, una medida que busca evitar una prohibición relacionada con su propiedad china. La nueva entidad, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, asegurando la continuidad de la app en su mercado más importante.

La compañía indicó que la estructura incorpora estrictas medidas de protección de datos, control del algoritmo y moderación de contenidos. La medida responde a la ley firmada bajo la administración de Joe Biden, que obligó a ByteDance, matriz china de la aplicación, a vender sus operaciones estadounidenses o enfrentar un bloqueo legal.

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Un año con Donald Trump: ¿estabilidad económica o señales de un futuro incierto para la economía de EE. UU.?

Venta de operaciones de ByteDance

ByteDance vendió la mayoría de sus operaciones en EE. UU. a un grupo de inversores no chinos, entre los que destacan Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, que controlarán más del 80 % de la nueva compañía. Según la matriz, la transacción asegura la continuidad de TikTok en el país y pone fin a un conflicto legal que se prolongó seis años.

La operación se negoció durante más de un año y se adelantó el 18 de diciembre de 2025, estableciendo que tres entidades tendrán un 45 % de participación, mientras que alrededor de un 33 % quedará en manos de filiales de inversores ligados a la empresa de tecnología, que retendría un 18 % restante. El acuerdo marca un cambio estratégico en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez acordó cooperar con Estados Unidos antes de que Maduro sea capturado, revela The Guardian

Una disputa que llega a su fin

Desde 2019, TikTok ha enfrentado intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de tensiones comerciales y de seguridad tecnológica con China. La plataforma incluso sufrió un apagón temporal de 14 horas y estuvo bajo amenaza constante de prohibición.

Durante el proceso legal, usuarios e influencers organizaron protestas y campañas para mantener la aplicación activa en Estados Unidos. Con más de 200 millones de usuarios, TikTok se ha convertido en un terreno clave dentro de la rivalidad tecnológica y diplomática entre ambas potencias.

