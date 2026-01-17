La Gran Muralla Verde de China consiste en una franja de bosque artificial con una extensión proyectada de 4.500 km para el año 2050. | Ilustración con IA/ChatGPT

La Gran Muralla Verde de China consiste en una franja de bosque artificial con una extensión proyectada de 4.500 km para el año 2050. | Ilustración con IA/ChatGPT

China impulsa la Gran Muralla Verde, un programa forestal masivo que combate la desertificación en el norte del país. A partir de su inicio en 1978, el proyecto suma más de 66.000 millones de árboles plantados y prevé la adición de 34.000 millones más antes de 2050. De acuerdo a Live Science, esta iniciativa estabiliza los suelos, reduce las tormentas de arena y busca un incremento significativo en la cobertura vegetal de las zonas áridas chinas.

Este esfuerzo de reforestación destaca como el más ambicioso del planeta al cubrir miles de kilómetros junto a los desiertos de Gobi y Taklamakan. Las franjas de vegetación funcionan como barreras naturales que frenan la expansión del desierto hacia tierras agrícolas y centros urbanos. De esta manera, las autoridades protegen la infraestructura nacional y mitigan la erosión del suelo mediante este cinturón protector.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

¿Cómo será la Gran Muralla Verde de China en 2050?

La Gran Muralla Verde de China consiste en una franja de bosque artificial con una extensión proyectada de 4.500 km para el año 2050. Este plan maestro busca transformar el paisaje del norte del país mediante la creación de un escudo vegetal que atraviese regiones críticas.

El objetivo central es el incremento de la cobertura forestal en zonas con escasa vegetación a través de especies resistentes a la sequía. Estos cinturones verdes estabilizan los suelos, reducen la velocidad del viento y frenan el avance de las dunas, apoyados en una gestión eficiente del agua y barreras físicas.

El proyecto de China estabiliza los suelos, reduce las tormentas de arena y busca un incremento significativo en la cobertura vegetal de las zonas áridas chinas. Foto: AFP



La ejecución del proyecto combina la siembra terrestre con la dispersión aérea de semillas en territorios de difícil acceso. Además, un marco legal establecido desde 2002 asegura el financiamiento y el monitoreo constante mediante bases de datos para garantizar la supervivencia de los árboles a largo plazo.

El caso de Saihanba: un “bosque milagro”

Saihanba representa uno de los logros de reforestación más importantes de China en la provincia de Hebei. Este territorio, que fue un desierto árido durante el siglo XX, posee hoy una cobertura forestal del 80 % gracias a su creación como granja mecanizada en 1962. Actualmente, sus más de 93.000 hectáreas lo consolidan como uno de los bosques artificiales de mayor extensión en todo el planeta.

El éxito del proyecto dependió del esfuerzo de varias generaciones de trabajadores que desafiaron climas extremos y suelos difíciles. Estos especialistas diseñaron técnicas de cultivo específicas para asegurar la supervivencia de los árboles en un entorno hostil. En la actualidad, el bosque funciona como un escudo contra la desertificación, protege las reservas de agua y ofrece refugio a cientos de especies locales.

La ONU otorgó el premio "Campeones de la Tierra" a esta comunidad en 2017 por su impacto ecológico en ciudades como Beijing. Diversos estudios científicos validan el incremento constante de la densidad vegetal en la zona a través de datos de teledetección. Por esta razón, Saihanba sirve como modelo de referencia global para la restauración de ecosistemas áridos y semiáridos.

Desafíos y críticas a los proyectos contra la desertificación

La Gran Muralla Verde recibe cuestionamientos científicos debido a la baja supervivencia de los ejemplares plantados. La escasez de agua en las zonas críticas impide que los árboles prosperen, lo cual contradice el optimismo de los informes oficiales sobre el éxito del proyecto.

El uso de monocultivos de crecimiento rápido, como ciertos álamos, representa un riesgo para la estabilidad del ecosistema. Estas especies son vulnerables ante plagas y cambios climáticos extremos, una estrategia que limita la biodiversidad y reduce la resiliencia de la barrera vegetal a largo plazo.

Diversos estudios académicos indican que los beneficios en la reducción de tormentas de arena son menores a lo esperado. Los investigadores exigen evaluaciones más estrictas para determinar si el programa realmente controla la desertificación o si sus efectos positivos fueron simplemente sobreestimados.

¿Por dónde se extiende la Gran Muralla Verde en China?

La Gran Muralla Verde de China abarca varias provincias del país, específicamente en las regiones más afectadas por la desertificación. Este proyecto, también conocido como el Proyecto de los Tres Nortes, se extiende principalmente a través de las siguientes provincias: Mongolia Interior, Shaanxi, Ningxia, Gansu y Heilongjiang.