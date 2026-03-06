Desesperación en Mala por falta de agua: vecinos cargan baldes y recurren a vertientes no potables

Sentada en la avenida Marchand, bajo el sol, Ernestina Yaya espera al límite de la paciencia. A sus 75 años, se ve obligada a salir a la calle para poder recibir un recurso básico: agua potable.

Como ella, otros vecinos del jirón Real, del emblemático barrio Cocharcas y de la antigua Panamericana hacen filas con baldes, botellas, tinas o cualquier recipiente esperando que algún repartidor arribe, en medio de la crisis de agua más grave de los últimos años en el distrito de Mala, al sur de Lima.

“Esta situación en alarmante, estamos desesperados”, dijo doña Ernestina a La República, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. “Vivo con mi hermana menor, ella está muy enferma”, añadió la mujer y explicó.

Este viernes, 6 de marzo, Emapa Cañete emitió un comunicado anunciando la suspensión del servicio de agua potable desde las 10.30 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde.

Explicaron que el motivo del corte del servicio es por fallas en la electrobomba del pozo Nº 02 y pidieron a los usuarios “que tomen sus precauciones”.

“¡Sin agua no podemos vivir!”, gritan desesperados los habitantes de Cocharcas que esperan desde muy temprano que un camión cisterna llegue para entregar algo de agua.

Ellos pidieron la intervención del presidente interino de la República, José María Balcázar. Anoche el mandatario habría calificado como "inaceptable" que la población de Mala no reciba agua de calidad, comprometiéndose a mejorar la infraestructura hídrica de ese distrito. Ante las graves deficiencias, diversos sectores de la población vienen organizando protestas que podrían ser radicales como bloqueo de carretera.

“El mes pasado fui hacer mi reclamo a Emapa y enviaron a un trabajador a mi casa, a medir la presión del agua, porque mi queja fue por baja presión, pero el operario me dijo; toda la población se queja, el problema es que se ha malogrado la bomba del pozo 2 y los jefes no lo arreglan y no lo van arreglar porque dicen no hay plata para comprar otra bomba”.

Las zonas más afectadas ayer fueron el Jr. Barranca, Psje. Las Dunas, Jr. Real, Jr. Puno, Jr. Francia, Psje. San José, Santa Delia, Psje. Los Olivos, Psje. Castro, Psje. Ávila, Psje. Cocharcas, Psje. José Ruiz, Marchand, Antigua Panamericana Sur, Prolongación Marchand, Mercado (todo el sector), Psje. San Martín, Psje. Liborio Yaya, Santo Domingo.

También La Rinconada, Vista Alegre, Psje. Salazar, Buena Vista, Prolongación Suspiros, Los Paltos, Psje. Cuya, Ciprés (zona urbana), Prolongación Swayne, Artadi Castillo, Nuevo Amanecer y Psje. Los Reyes.

La emergencia está afectando a más de 20.000 personas. La vida diaria de estos residentes se ha visto seriamente afectada, mientras Emapa Cañete y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, mantienen una pugna en el reparto de sus responsabilidades para atender la crisis.

“No tenemos presión de agua desde el 22/12/25. Con las justas se puede juntar un par de baldes si madrugas. Primero dijeron el 13/01, después el 13/02, luego ampliaron para el 03/03 y hasta la fecha no reparan la bendota boma; y los recibos ni que decir, la cobranza no se puede afectar, la empresa no se puede perjudivcar. El ciudadano no les importa. Sunass en absoluto silencio”, se queja Jessica Menacho Romero.

“Esto no tiene cuando acabar, todo el verano lo estamos pasando con un mal servicio. Como todos los años, vivimos con suspensiones, mantenimientos, fallas continuas, hay una pésima administración en Emapa Cañete, como es posible que todo el verano se la pasen arreglando, se burlan de los usuarios”, se queja Italo Nelson Miranda.

La situación es muy preocupante, sobre todo ahora que se avecina la apertura del año escolar. No hay agua en los colegios, la crisis se extiende a los hospitales, mercados, restaurantes.

“Ya estamos viejos y ya no podemos acarrear los baldes pesados de agua. Estamos aquí en este calor desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, subraya Sebastian Huapaya.