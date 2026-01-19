Guyana proyecta un crecimiento extraordinario del 19,6 % para 2026, impulsado por la expansión de su industria petrolera e infraestructura energética. | Composición LR/AFP/ChatGPT

El Banco Mundial proyecta un crecimiento económico moderado para América Latina y el Caribe durante los próximos dos años. El Producto Interno Bruto (PIB) regional alcanzará una expansión del 2,3 % en 2026 y del 2,6 % en 2027, cifras que superan el 2,2 % previsto para 2025. Esta mejora responde a la recuperación paulatina de la demanda interna y de los flujos comerciales tras las recientes crisis globales.

Pese al repunte regional, el contexto internacional muestra una desaceleración con riesgos por tensiones comerciales e incertidumbre normativa. El organismo estima que la economía global avanzará un 2,6 % en 2026 y un 2,7 % en 2027. Este escenario refleja una resiliencia general, pero también evidencia limitaciones estructurales que afectan de forma directa a las economías emergentes de la zona.

¿Por qué Guyana no será líder económico sostenido de América Latina en 2026?

Guyana proyecta un crecimiento extraordinario del 19,6 % para 2026, impulsado por la expansión de su industria petrolera e infraestructura energética. No obstante, este auge depende casi exclusivamente de los hidrocarburos, lo cual introduce una alta volatilidad ante posibles cambios en los precios internacionales. El Banco Mundial advierte que este modelo carece de diversificación y presenta riesgos de sostenibilidad a largo plazo.

Por ese motivo, de acuerdo a Bloomberg, República Dominicana destacaría como la economía líder de América Latina al excluir los efectos excepcionales del petróleo. Con una expansión estimada del 4,5 %, supera a naciones como Panamá, Argentina y Paraguay. Su fortaleza reside en un modelo equilibrado donde el turismo, los servicios y la inversión extranjera directa aportan estabilidad y resiliencia frente a choques externos.

El contraste entre ambas naciones resalta la diferencia entre un crecimiento circunstancial y uno estructural. Mientras Guyana figura como la tasa más alta del hemisferio por su bonanza de recursos, los dominicanos ofrecen un desempeño más diversificado. Sin el aporte de la nación sudamericana, el crecimiento del Caribe se modera significativamente, lo que reafirma el liderazgo dominicano en la región.

Los 5 países con mayor crecimiento económico proyectado en 2026

Según estimaciones del Banco Mundial y reportes periodísticos basados en sus proyecciones, los cinco países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento del PIB proyectado para 2026 son los siguientes:

Estas cifras reflejan tanto líderes impulsados por sectores específicos (como petróleo en Guyana) como economías con bases más diversificadas en servicios e inversión.

Los 5 países con menor crecimiento económico proyectado en 2026

Dentro del mismo conjunto de proyecciones, algunas economías de la región enfrentan tasas de crecimiento bajas o incluso negativas para 2026, según las estimaciones disponibles:

Estas cifras reflejan desafíos estructurales, problemas de demanda interna, y efectos de incertidumbres comerciales y fiscales en las mayores economías de la región.