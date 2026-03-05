HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel advierte que Beirut sufrirá una devastación como en Gaza tras pedir a ciudadanos evacuar la zona

El conflicto se extiende con ataques de Irán y represalias de Azerbaiyán, mientras la comunidad internacional permanece atenta a la escalada de violencia en la región.

La advertencia se produjo luego de que Jerusalén ordenara la evacuación del área en medio de los bombardeos en Medio Oriente. Foto: CNN.
Foto: CNN

El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich advirtió que los residentes de los suburbios del sur de Beirut enfrentarían una devastación similar a la realizada en la Franja de Gaza. "Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo", añadió en un comunicado en video.

La advertencia se produjo luego de que Jerusalén ordenara la evacuación del área en medio de los bombardeos en Medio Oriente. “Salven sus vidas y evacúen sus viviendas de inmediato”, señaló un portavoz militar. Tras el anuncio, se registraron grandes atascos vehiculares debido a la salida masiva de la población, según informó la agencia de noticias AFP.

Cabe indicar que el conflicto llegó, hace poco, hasta las costas de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní; esto mientras Azerbaiyán amenazó con tomar represalias luego de recibir un ataque con drones.

PUEDES VER: Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero

lr.pe

Fallecidos en Líbano

El balance de los ataques israelíes en Beirut desde que el país se vio envuelto en la batalla regional ha ascendido a 102 muertos y 638 heridos, según informó este jueves el Ministerio de Salud libanés. Esta cifra podría seguir aumentando, ya que los hospitales siguen recibiendo víctimas. El conteo anterior era de 77.

Las autoridades libanesas advirtieron que, debido a la situación crítica, las cifras podrían cambiar en las próximas horas. La violencia en la región sigue en aumento y, a medida que las ofensivas continúan, la comunidad global permanece atenta al desarrollo.

Se extiende a más de un país

La acción bélica en Medio Oriente sigue escalando con nuevas medidas y la creciente implicación internacional. Teherán lanzó una agresión con vehículos aéreos no tripulados contra una base de EE. UU. en Erbil, en el Kurdistá, y además atacó a grupos en Irak. Estos hechos aumentan la tensión en una lucha que ya ha involucrado a diversas naciones.

La Casa Blanca negó las versiones que apuntaban a que Estados Unidos estaría armando a las milicias kurdas contra Irán para fomentar un levantamiento. Sin embargo, se confirmó que el presidente Donald Trump mantuvo conversaciones con dirigentes kurdos en una base en territorio iraquí.

En cuanto a la participación externa, Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España envió una fragata a Chipre e Italia decidió enviar sistemas de defensa aérea a los países del Golfo Pérsico. La hostilidad también afectó a Turquía, miembro de la OTAN, cuando las defensas aéreas de la alianza destruyeron un misil iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.

