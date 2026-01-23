HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Nuevo ranking militar 2026: los 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas, según Global Firepower

Estados Unidos, Rusia y China lideran el ranking militar mundial, mientras Perú se ubica en el sexto puesto del top en América Latina, según el informe.

Brasil, Argentina y México lideran el poder militar en América Latina 2026. Foto: Composición LR
Brasil, Argentina y México lideran el poder militar en América Latina 2026. Foto: Composición LR

El nuevo ranking militar 2026 de Global Firepower, que compara la fuerza de 145 ejércitos en el mundo, ofrece un panorama actualizado del poderío de las fuerzas armadas latinoamericanas. Este informe destaca a las naciones con mayor capacidad defensiva y logística en la región.

En América Latina, países como Brasil, Argentina, México y otros líderes regionales se posicionan entre los más poderosos según diversos criterios del índice, como personal, equipamiento y recursos. Esta lista refleja la estructura militar actual para 2026.

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

¿Qué países de América Latina muestran una tendencia de fortalecimiento militar en 2026?

En la edición 2026 del ranking militar de Global Firepower, la categoría “Powers on the Rise” identifica a los países que muestran una mejora en su tendencia de capacidades militares, medida a través del Power Index (PwrIndx). En América Latina, Argentina aparece en este listado, lo que indica un avance relativo en variables como estructura de fuerzas, recursos disponibles y equilibrio general de su aparato militar frente al año anterior.

Junto a Argentina, Colombia también figura entre los países latinoamericanos considerados on the rise en 2026. Según Global Firepower, esta clasificación no implica necesariamente un salto en la posición final del ranking, sino una evolución positiva en el desempeño militar comparado, en un contexto regional donde otros países pueden avanzar a ritmos distintos.

PUEDES VER: Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles

Top 10 de ejércitos más poderosos de América Latina, según Global Firepower

Brasil es el único país entre los 11 ejércitos más poderosos del mundo, de acuerdo al Global Firepower (GFP) Index 2026.

  • Brasil – puesto 11 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,2374.
  • Argentina – puesto 32 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,5983.
  • México – puesto 36 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,6401.
  • Colombia – puesto 43 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,7551.
  • Chile – puesto 49 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,8704.
  • Perú – puesto 50 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,8827.
  • Venezuela – puesto 51 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 0,9106.
  • Cuba – puesto 65 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 1,3345.
  • Ecuador – puesto 72 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 1,4479.
  • Paraguay – puesto 81 en el ranking mundial de GFP 2026, con una puntuación PwrIndx* de 1,7974.

PUEDES VER: India busca cerrar la brecha con China y apunta a ser la tercera potencia mundial en tecnología espacial para 2030

¿Cuáles son los cinco países con las fuerzas armadas más poderosas del mundo?

  • Estados Unidos – 1.º lugar mundial (PowerIndex ~ 0.0744).
  • Rusia – 2.º lugar mundial (PowerIndex ~ 0.0788).
  • China – 3.º lugar mundial (PowerIndex ~ 0.0788).
  • India – 4.º lugar mundial (PowerIndex ~ 0.1184).
  • Corea del Sur – 5.º lugar mundial (PowerIndex ~ 0.1656).
